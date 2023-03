PREFEITURA de Linhares – ES disponibiliza vagas de EMPREGOS

No estado do Espirito Santo, a Prefeitura Municipal de Linhares via Sistema de Emprego Nacional (SINE) disponibiliza abertura de novas vagas de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Oficial de Cozinha Oficial de Serviços Gerais Operador de Cobrança Tratorista Vendedor Vendedor Interno Pedreiro Recepcionista Supervisora de Empregos Conferente de Carga e Descarga Cozinheiro Eletricista Automotivo Eletricista Auxiliar Eletricista de Carro Auxiliar Administrativo- estágio Auxiliar Administração Auxiliar de Cozinha Auxiliar de Açougue Ajudante de Obras Auxiliar de Confeiteiro Auxiliar de Cozinha Auxiliar de Desinsetização Chapista de Lanchonete Conferente Estagiário de Engenharia Estoquista Fatiador de Frios Garçom Gerente de Fazenda Instrutor de Informática Mecânico de Suspensão Assistente Financeira Auxiliar de Elétrica Industrial Auxiliar de Produção Agropecuário Operador de Eletromecânico Operador de Logística Operador de Piladora de Café Técnico em Edificação Trabalho Rural Auxiliar Elétrica Auxiliar de Faturamento Auxiliar de Linha de Produção Auxiliar Mecânica VAGAS exclusivas para PCD Ajudante de Produção

Sobre o SINE

Criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado.

Via sistema, disponibiliza vagas, convoca candidatos para entrevistas de emprego e monitora os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

gov.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever na unidade SINE local, localizado na Avenida Governador Carlos Lindemberg, nº 660 – Centro, no horário das 8h às 13h, munido de RG, CPF, currículo impresso, comprovante de endereço e carteira de trabalho física ou digital.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

