PREFEITURA de Mercês – MG promove Concurso público com 94 VAGAS

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Mercês promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 94 vagas em cargos de níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de técnico de nível médio – inseminador (1); técnico de nível médio em saúde (3); técnico de nível médio odontologia (2); técnico de nível médio em assistência (1); técnico de nível médio em saúde – farmacêutico (1); técnico de nível médio em saúde – fisioterapeuta (4); técnico de nível médio em saúde – nutricionista (1); técnico de nível médio em saúde – psicólogo (1); vigia (2); oficial de serviços públicos (3); pedagogo (2); professor PII (12); psicólogo – magistério (1); servente escolar (8); técnico administrativo (1); assistente de serviços de saúde (2); assistente social – magistério (1); auxiliar administrativo (15); auxiliar de serviços gerais (8); condutor de máquina I (2); médico veterinário (1); nutricionista – magistério (2); odontólogo (2); condutor de veículo II – D (10); enfermeiro (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de rendas (1); fiscal de vigilância sanitária (1); gari (2); e médico (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 510,00 a R$ 2.900,56, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a partir das 8h do dia 17 de abril até às 22h do dia 17 de maio de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora JCM Consultoria Municipal. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 17, 18 e 19 de abril de 2023, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos gerais e conhecimentos específicos;

(caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; Prova prática para os cargos de gari, oficial de serviços públicos, servente escolar, condutor de máquina I, condutor de veículo II (D) e auxiliar de serviços gerais;

para os cargos de gari, oficial de serviços públicos, servente escolar, condutor de máquina I, condutor de veículo II (D) e auxiliar de serviços gerais; Prova títulos para os cargos de professor PII e pedagogo.

As avaliações objetivas serão realizadas no dia 18 de junho de 2023. O concurso é válido por 15 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE: Executar tarefas administrativas no âmbito da saúde; colher e preparar amostras de material biológico para exames; receber amostras de exames; Orientar os pacientes sobre a coleta e entrega do material; Distribuir materiais e utensílios; lavar, esterilizar e zelar pela conservação e manutenção de materiais e utensílios; Preparar pacientes para consultas, exames e tratamentos; Verificar sinais vitais; fazer curativos; executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; Orientar pacientes na pós-consulta; executar trabalhos de desinfecção e esterilização; entre outras atividades.

ASSISTENTE SOCIAL (MAGISTÉRIO): Executar tarefas dentro da sua especialidade adquirida através de curso superior específico e registro no Conselho de Classe notadamente na área da Assistência Social; Executar atividades administrativas conforme necessidade dos atendimentos e inclusive assinar como responsável técnico na área de sua competência; Zelar pela conservação e manutenção de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; Obedecer às normas administrativas do órgão de atuação; Executar outras tarefas afins à sua responsabilidade.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Trabalho elementar de escritório que consiste na execução de tarefas simples que se repetem cotidianamente; Trabalho pode compreender operação em equipamentos usuais de escritório, tal como: máquinas de somar e escrever, equipamentos de informática, telefonia e outros similares, quando não há necessidade de alta rapidez; Pode também, em certas circunstancias, incluir a limpeza e a ordem dos materiais equipamentos e local de trabalho; Executar serviços relacionados ao recebimento, separação e distribuição de correspondências e volumes; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2023