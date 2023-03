PREFEITURA de Ouro – SC promove Processo seletivo com SALÁRIO de até R$21 mil

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Ouro promove abertura de um novo edital de processo seletivo cujo objetivo é a formação de cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor de Artes; Professor de Dança; Professor Nivel I Educação Infantil; Professor de Língua Inglesa; Professor Nivel I Educação Física; Professor de AEE; Professor de Música, Canto e Coral; Professor Series Iniciais;

Técnico em Enfermagem; Agente de Serviços Gerais; Operador de Máquinas; Operário Geral; Agente de Endemias; Farmacêutico; Fonoaudiólogo; Mecânico; Médico; Motorista; Nutricionista; Auxiliar de Professor;

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.722,77 a R$ 21.433,08 ao mês, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do seletivo poderão se inscrever até o dia 30 de março de 2023, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora OMNI Concursos.

O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos.;

prova prática para alguns cargos.

As avaliações serão aplicadas no dia 30 de abril de 2023, com inicio às 9h.

O processo seletivo é válido por 01 ano, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE DE ENDEMIAS

Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe;

Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, entre outras atividades.

AUXILIAR DE PROFESSOR REGENTE

Desenvolver atividades de auxílio ao Professor Regente de Classe;

Possuir capacidade de trabalho e habilidades metodológicas-didáticas;

Seguir as diretrizes educacionais do estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, comprometendo-se não apenas a aceitá-las, mas também a integrar sua ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos; entre outras atividades.

FARMACÊUTICO

Estabelecer critérios de prioridade no âmbito da assistência farmacêutica local, visando ajustes na alocação de recursos financeiros;

Participar da formulação e da reformulação da política municipal de medicamentos, em concordância com a política municipal de saúde e com a política nacional de medicamentos;

Contribuir com o planejamento na seleção de medicamentos essenciais a nível municipal(padronização), de acordo com o perfil epidemiológico e econômico da região, incluindo-se possível, as formas alternativas de terapia; entre outras atividades.

EDITAL nº 04/2023