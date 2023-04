Prefeitura de Penedo promove a 11ª Conferência Municipal de Saúde

Assessoria SEMS

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), realizou a 11ª Conferência Municipal de Saúde, debate que define prioridades locais que serão apresentadas na conferência estadual, etapa que antecede o evento em nível nacional.

A Conferência Municipal da Saúde em Penedo é caracterizada pela ampla participação social, com ampla discussão, mobilização e diálogo junto a sociedade sobre o direito que é de todos.

O debate realizado no auditório do Ifal nesta quinta-feira, 30, teve sua mesa de abertura composta pela Secretária Municipal de Saúde, Wannina Mendonça; o Chefe de Gabinete Pedro Soares, representando o Prefeito Ronaldo Lopes; os vereadores Manoel Messias e Raquel Tavares; o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Antônio Joaquim; representante do Conselho Estadual de Saúde, Ivanildo de Lima; e o diretor do IFAL Penedo, Felipe Tiago.

Além do debate sobre temas locais de saúde, a conferência também revisa o Plano Municipal de Saúde, elaborado para o período de 2022 a 2025. “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia” foi o tema central da discussão.

“As conferências de saúde têm por finalidade analisar o contexto atual e apontar propostas que vislumbrem as melhorias das ações e serviços de saúde. O desafio atual é conseguir a contribuição de cada usuário, profissional de saúde, gestor e prestador para termos uma gestão participativa, vestida da bandeira da democracia e saúde, sendo uma poderosa guardiã da Constituição Federal na defesa do direito humano fundamental à saúde”, disse a Secretária Wannina Mendonça.

Durante a conferência foram eleitos os oito delegados que participarão da etapa estadual. Eles serão os responsáveis por levar as propostas que podem melhorar a saúde no município para serem discutidas.

Assessoria SEMS e Secom PMP