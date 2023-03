Prefeitura de Penedo promove Semana da Água para estudantes da rede pública municipal

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo promove a Semana da Água entre os dias 20 a 24 de março, ação que envolve a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e o Conselho Municipal de Meio Ambiente.

A Semana da Água tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente, por meio de atividades relacionadas aos temas.

Estudantes de escolas da Semed participam da programação, com visita guiada à Agência Fluvial de Penedo (Marinha do Brasil), mutirão de limpeza das margens do rio São Francisco, passeio no rio São Francisco no barco escola e rodas de conversa.

“Os assuntos abordados na Semana da Água serão variados e terão como foco principal a água e o meio ambiente, temas fundamentais para a qualidade de vida da população e para a sustentabilidade do planeta. Além disso, serão apresentadas soluções práticas para o uso racional da água e para a conservação do meio ambiente.” completa Felipe Ananias, articulador do evento.

A Semana da Água é uma oportunidade para que a população, especialmente os estudantes, possam aprender mais sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente e como podem contribuir para a conservação desses recursos.

A participação no evento é gratuita e aberta a toda a comunidade.

Confira a programação:

20.03 – Visita guiada Agência fluvial de Penedo

Visita 1: 8h30 – 9h30

Visita 2: 9h40 – 10h40

Local: Sede da Marinha de Penedo

21.03 – Mutirão de Limpeza: Conscientização/Sensibilização.

A partir das 8h00 Local: Estacionamento da Prainha

23.03 – Observando os rios – Atividade de monitoramento

Às 8h. Local: Porto das Balsas Educador Ambiental: Tiago Albuquerque (Projeto Meros do Brasil)

Barco escola Manhã (8:30) Tarde (14:00) Educador Ambiental: Tiago Albuquerque (Projeto Meros do Brasil)

24.03 – Encerramento da Semana da Água.

8h30 – Apresentação Musical – ARTifal

9h00 – Roda de conversa Tema: Rio São Francisco – Água para o desenvolvimento sustentável. Local: Teatro Sete de Setembro Horário: 8 às 12 horas.