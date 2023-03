PREFEITURA de Santana de Parnaíba – SP promove Concurso público

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 21 vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Médico Reumatologista (1); Técnico em Prótese Odontológica; Técnico em Saúde Bucal; Médico Alergista; Médico Clínica Médica; Médico Pneumologista; Médico Pneumologista Infantil; Médico Psiquiatra; Médico Urologista; Médico Plantonista – Cirurgia Geral; Médico Plantonista – Ginecologista Obstetra; Médico Plantonista – Urgência e Emergência; Médico Colposcopista; Médico Endoscopista; Médico Gastroenterologista; Médico Geriatra; Médico Neurologista; Médico Neuropediatra; Médico Otorrinolaringologista; Médico Pediatra;

Auxiliar em Saúde Bucal (6); Médico Alergista Infantil (1); Médico Oftalmologista Infantil (1); Médico Psiquiatra Infantil (1); Médico Endocrinologista Infantil (1); Médico Gastroenterologista Infantil (1); Médico Ginecologista Obstetra (4); Médico Hematologista Infantil (1); Médico Nefrologista Infantil (1); Médico Cardiologista Infantil (1); Médico Clínico Proctologista (1); Médico Hebiatra (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$2.452,38 a R$11.242,37, por carga horária de 12 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 27 de março de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Mais. O valor da inscrição oscila entre R$54,00 a R$66,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório); prova de títulos; e prova de tempo de experiência profissional; mais prova prática para alguns cargos.

O concurso é válido por dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL: Auxilia o Cirurgião Dentista nas atividades odontológicas, auxilia na recepção e cadastramento dos pacientes, efetua a conservação e higienização dos instrumentos e equipamentos utilizados. Recepciona e identifica pacientes e organiza a sala para atendimento; Marca consultas e preenche fichas clínicas; Prepara o paciente para o atendimento; Auxilia na instrumentação do Cirurgião Dentista acompanhando suas atividades sistematicamente; entre outras atividades.

TÉCNICO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA: Executa a confecção de aparelhos protéticos odontológicos, conforme orientação dos odontólogos. Confecciona aparelhos protéticos, próteses fixas e removíveis, próteses totais, jaquetas e coroas, assim como aparelhos ortodônticos e placas de mordida ligados à odontologia; Desenvolve e colabora em pesquisas, em sua área de atuação; Participa de treinamento e capacitação de Técnicos em Prótese Odontológica; entre outras atividades.

MÉDICO (todas as Especialidades/Áreas de Atuação): Presta assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população; Presta socorros de urgência e emergência; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 02/2023