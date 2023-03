PREFEITURA de Schroeder – SC abre editais de Concursos públicos para TODOS os níveis

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Schroeder abre novos editais de concursos públicos cujo objetivo é o provimento de 72 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 001/2023: Técnico em esportes; Agente de Endemias (1); Assistente de Cadastro Imobiliário (1); Auxiliar de Administração (5); Técnico em Informática (2); Técnico em Química; Motorista I; Motorista II (1); Motorista de Caminhão (1); Operador de Máquina I; Operador de Máquina II; Operador de Máquina III; Médico Psiquiatra (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Psicólogo (2); Psicopedagogo (2); Auxiliar de Sala (10); Analista de Projetos (1); Analista Patrimonial (1); Arquivista (1); Assistente Social (2); Bibliotecário (1); Contador; Enfermeiro (1); Engenheiro Civil (1); Médico Ginecologista/ Obstetra (1); Médico Pediatra (1); Fiscal de Obras e Posturas; Fiscal de Relações de Consumo (1); Técnico em Edificações (1); Técnico em Enfermagem (1); Advogado (1); Analista de Compras Públicas (1); Analista de Controle Interno (1); Analista de Informática (1); Analista de Licitações e Contratos (1); Médico Cardiologista (1); Médico Clínico Geral (1); Médico do Trabalho (1); Farmacêutico; Fiscal de Tributos Municipais (1); e Fonoaudiólogo (2).

Agente Comunitário de Saúde (5); Auxiliar de Consultório Dentário; Odontólogo; Psicólogo (1); Terapeuta Ocupacional (1); e Fisioterapeuta (1). EDITAL nº 003/2023: Professor B na área de: Arte – Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) (2); Professor B (2); Língua Alemã – Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) (1); Língua Inglesa – Ensino Fundamental (anos finais) (1); Educação Física – Ensino Fundamental (1); Educação Infantil (3); História – Ensino Fundamental (anos finais) (1); e Ciências – Ensino Fundamental (anos finais) (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.152,46 a R$ 9.400,61, por carga horária de 16 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 23h59 do dia 19 de março de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Furb. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 150,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório)

(caráter classificatório e eliminatório) prova prática para os cargos de Operador de Máquina II, Operador de Máquina III, Técnico em Informática, Operador de Máquina I, Analista de Informática e Motorista de Caminhão;

para os cargos de Operador de Máquina II, Operador de Máquina III, Técnico em Informática, Operador de Máquina I, Analista de Informática e Motorista de Caminhão; prova de títulos, conforme critérios especificados nos editais.

Os concursos terão validade por dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO: Coordenar e executar, no âmbito da municipalidade, as atividades de: a) fiscalização de pessoas físicas e jurídicas, de direito público e privado, que recebam, mantenham guarda ou façam uso de valores e de bens do Município ou, ainda, que firmem contrato oneroso, de qualquer espécie, com garantia do Município; entre outras atividades.

ANALISTA DE INFORMÁTICA: Administrar ambientes computacionais, definindo parâmetros de utilização de sistemas, implantando e documentando rotinas e projetos e controlando os níveis de serviço de sistemas operacionais, banco de dados e redes. Fornecer suporte técnico no uso de equipamentos e programas computacionais e no desenvolvimento de ferramentas e aplicativos de apoio para usuários, entre outras atividades.

ANALISTA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Processar e impulsionar pedidos de compras públicas, inclusive contratações diretas, enquadrando dentro das modalidades e condições adequadas a cada caso; Elaborar os termos adequados quando for viável a realização das compras públicas, preparando Editais e minutas de Contratos; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2023

?

EDITAL nº 02/2023

?

EDITAL nº 03/2023

?