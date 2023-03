Em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que a Prefeitura de SP disponibiliza 6 mil vagas de estágio, por meio da Secretaria Municipal de Educação. O processo seletivo visa recrutar estudantes do ensino médio e ensino superior de diversas áreas, com o apoio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

De acordo com edital, as inscrições permanecerão abertas até o fim do ano e as oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio e superior matriculados do 2º ao penúltimo semestre nos cursos de Pedagogia, Letras, Matemática e Licenciaturas: Artes, Geografia, História, Educação Física, Inglês, Ciências, Educação Especial; além de Ciências Contábeis, Secretariado executivo, Biomedicina, Administração pública, Administração de empresas, Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, Serviço Social, Artes Visuais, Saúde Pública, Terapia Ocupacional, Medicina Veterinária, Gestão de Políticas Públicas, Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Design, Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, Pedagogia, Psicologia, Audiovisual, Ciências Sociais e Ciências Econômicas.

Os estagiários serão alocados no programa Parceiros da Aprendizagem e Aprender Sem Limites, cujo objetivo é auxiliar o professor em sala de aula e contribuir no processo da educação inclusiva. Eles receberão, ainda, até R$ 1.500 por mês, a depender da carga horária.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar o site do CIEE para cadastrar o currículo e fazer uma prova on-line. Clique aqui para acessar.

É importante que os candidatos mantenham o cadastro atualizado e fiquem atentos aos contatos da equipe do CIEE ao longo do processo seletivo, especialmente por e-mail.