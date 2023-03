PREFEITURA e CÂMARA de Nova Santa Helena – MT abre editais de Concursos públicos

No estado do Mato Grosso, a Prefeitura e Câmara Municipal de Nova Santa Helena abre novos editais de concursos públicos cujo objetivo é o preenchimento de 41 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 001/2023 (prefeitura): Auxiliar Saneamento Básico; Auxiliar de Saúde Bucal; Auxiliar de Serviços Gerais (2); Contador; Continuo (1); Coveiro; Educador Físico (1); Enfermeiro (2); Fiscal Tributário; Fisioterapeuta (1); Agente Administrativo (4); Almoxarife (1); Analista Técnico Administrativo; Assessor Jurídico; Assistente Social; Auxiliar de Prof. Educação Básica (2); Professor Pedagogo; Psicólogo; Recepcionista (1); Técnico em Enfermagem (3); Técnico em Gestão de Projetos; Técnico Químico; Vigia (2); Vigilante Sanitário; Zelador (3); Inseminador; Mecânico (1); Médico Clínico Geral (1); Merendeira (2); Motorista (3); Nutricionista (1); Odontólogo (1); Fonoaudiólogo (1); Gari (1); Operador de Escavadeira; Operador de Máquinas Leves; Operador de Máquinas Pesadas (1); Pedreiro (1); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Civil; Farmacêutico (1).

EDITAL nº 001/2023 (câmara): Zeladora (1); Secretária Legislativa (1); e Recepcionista (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.429,20 a R$ 7.085,81, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 19 de março de 2023, exclusivamente nos sites da prefeitura e da câmara municipal. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório); prova prática; mais análise de títulos, conforme critérios especificados nos editais. As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 2 de abril de 2023.

Os concursos terão validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

FISCAL TRIBUTÁRIO: Efetuar a fiscalização e regularidade cadastral de imóveis; efetuar a fiscalização das taxas de licença em geral; proceder ao cadastramento de contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN; Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU; Imposto sobre a transmissão de bens e de Direitos a eles relativos – ITBI; Imposto Territorial Rural – ITR e demais impostos afetos ao ente Público Municipal; entre outras atividades.

ENFERMEIRO: Elaborar plano de enfermagem a partir do levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagens, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde e no atendimento aos pacientes e doentes; entre outras atividades.

OPERADOR DE MÁQUINAS: Inspecionar locais de trabalho, organizando ações necessárias no serviço; Realizar acabamentos em pavimentos gerais; Zelar pela conservação da máquina que opera e de seus equipamentos; Cuidar da sua segurança pessoal, bem com a de terceiros no local de trabalho.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2023 (prefeitura)

EDITAL nº 001/2023 (câmara)