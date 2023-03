Preocupação das estrelas de Hollywood com o Oscar: esperemos que seja tranquilo e sem intercorrências

Tele na noite anterior o Oscar muitas das maiores estrelas de Hollywood não foram dormir cedo antes do show. Em vez disso, eles estavam conversando a noite toda, martinis e champanhe na mão, no célebre Polo Lounge no The Beverly Hills Hotel para o jantar anual de Chanel e Charles Finch, um convite ainda mais difícil de conseguir do que um assento no Oscar.

O pátio onde nomes como Clark Gable e Darryl Zanuck jantavam estava repleto dos talentos mais brilhantes da indústria, muitos dos quais vestidos da cabeça aos pés em Chanel, incluindo Kristen Stewart, Marion Cotillard, Nicole Kidman e Camila Morrone.

No tapete vermelho, Kidman e Stewart correram um para o outro para se atualizar, se abraçando e posando para os fotógrafos.

“Faz tanto tempo,” Kidman disse.

Cotillard se juntaria momentos depois. Mais tarde no pátio, Kidman, saindo de uma conversa com Idris Elbapode ser visto abraçando Ariana DeBose como Tessa Thompson conversou com a indicada a melhor atriz Andrea Riseborough.

“Tenho certeza de que você deve estar cansado”, disse Thompson.

Em outro lugar houve uma reunião de Homem-Aranha como André Garfield aproximou-se de Tobey Maguire, que estava tomando um dos icônicos martinis do local.

“Você! Você!” Maguire disse, enquanto Garfield foi para um abraço. Eles então se viraram para falar com o diretor de “A Baleia” Darren Aronofsky.

Vários metros atrás deles, Jonathan Majors estava conversando profundamente com Riz Ahmed, enquanto a indicada a melhor atriz coadjuvante Kerry Condon tentou e não conseguiu uma bebida no bar que havia fechado na tentativa de persuadir as celebridades tagarelas a entrar na sala de jantar.

Lá dentro, eles foram presenteados com uma apresentação surpresa de “The White Lotus” atriz Beatrice Grann.

Outros participantes incluídos Michael B. Jordan, Danielle Deadwyler, Hugh GrantBrie Larson, Sigourney Weaver, Vicky Krieps, Minnie Driver, Patty Jenkins, Sarah Polley, Lily James, David O. Russell, Jerry Bruckheimer, Sofia Boutella e Ted Sarandos.

Morrone, estrela de “Daisy Jones & The Six”, vai ao evento há vários anos e disse que é um de seus favoritos.

“É como uma festa do pijama realmente glamorosa”, disse Morrone. “Eu simplesmente amo isso aqui. Adoro ver todas as pessoas que trabalham na indústria do entretenimento que serão homenageadas amanhã. Você está em uma sala com seres humanos realmente artísticos e incríveis, então você apenas absorve tudo. E Ganhei algumas peças incríveis da Chanel nos últimos anos aqui.”

Para a atriz Whitney Peak, que é o novo rosto da fragrância Coco Mademoiselle da Chanel, o evento foi uma chance de falar com alguns de seus cineastas favoritos.

“Houve filmes tão bons este ano e tantas pessoas que são responsáveis ​​por fazer esses filmes estão na sala hoje”, disse Peak. “Daniel Kwan vai estar aqui e eu estou tipo, como posso dizer a ele que sou fã dele desde o videoclipe de Lil Jon?”

Chanel e o cinema estão interligados desde os primórdios da casa de moda. Em 1930, Samuel Goldwyn convidou Gabrielle Chanel a Hollywood para vestir estrelas de cinema, incluindo Gloria Swanson. Em sua chegada a Paris, Chanel colaborou com cineastas franceses como Jean Renoir e vestiu muitas das atrizes da nova onda, como Jeanne Moreau e Romy Schneider.

Mais recentemente, Chanel apoiou produções independentes, incluindo “Annette” de Leos Carax e “Bergman Island” de Mia Hansen-Lve. A Chanel forneceu o financiamento para a câmera de 35 mm de Olivier Assayas para “As Nuvens de Sils Maria” e por mais de uma década apoiou programas para cineastas emergentes e preservação e restauração cinematográfica.

Nem todos os participantes planejaram fazer a caminhada pelo tapete de champanhe no domingo do Oscar, mas uma pessoa que certamente estará lá é cineasta Ava DuVernay, que está no Conselho de Governadores da Academia.

“Estou ansioso para ver um Oscar calmo e normal”, disse. DuVernay disse. “Estive lá no ano passado e foi um pouco traumatizante. Eu só quero que seja tranquilo e sem intercorrências. Isso seria legal.”