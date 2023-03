Presa: a estrela da WWE Sonya Deville é presa em Nova Jersey por porte de armas

Sonya Devillea WWE estrela, foi preso em Nova Jersey em fevereiro por posse ilegal de armas de fogo. De acordo com documentos judiciais citados pelo TMZ, um manobrista em Cidade atlântica descobriu uma arma de fogo no porta-luvas de Deville em 19 de fevereiro, o que levou a polícia a ser alertada.

Deville, cujo nome verdadeiro é Daria Berenatotinha permissão para portar armas de fogo na Flórida, mas não em Nova Jersey, então ela terá que comparecer ao tribunal no final de março.

Segundo uma fonte próxima a Deville, ela carregava a arma após um incidente em 2020 em que um homem obcecado pela estrela da WWE foi preso por entrar em sua casa.

Deville iria comemorar seu noivado com seu parceiro

A fonte afirmou que Deville viajou para Atlantic City com seu parceiro para comemorar o noivado e que o manobrista descobriu a arma depois que a passagem foi perdida e o trabalhador abriu o porta-luvas para verificar se era o carro deles.

Em 2020, Deville falou sobre ser a primeira lutadora abertamente lésbica na WWE, descrevendo como foi para ela ser um modelo para jovens que se sentem desconfortáveis ​​com sua sexualidade.

No mesmo ano, um homem que assediou Deville online foi preso após invadir sua casa. Em um comunicado, o xerife do condado de Hillsborough expressou preocupação com o assédio que a estrela da WWE sofreu.

A WWE se recusou a comentar sobre a prisão de Deville. Como natural de Nova Jersey, ela pode enfrentar sérias acusações por posse ilegal de armas de fogo naquele estado. Será interessante ver como o caso dela se desenvolve nos próximos meses e se isso terá algum impacto em sua carreira.