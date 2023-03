‘Presencialmente é melhor’: Mark Zuckerberg sugere fim do trabalho de casa para funcionários do Facebook

As demissões da Meta afetaram mais de 20.000 de seus funcionários. O CEO da empresa, Mark Zuckerberg, escreveu um memorando para todos os funcionários anunciando as demissões e destacando os planos futuros para a empresa. No memorando, Zuckerberg também destacou as conclusões de um novo estudo interno da rede social. O fundador do Facebook revelou que os engenheiros que trabalharam pessoalmente tiveram melhor desempenho.

A Meta conduziu uma análise inicial dos dados de desempenho que sugerem que o tempo presencial ajuda a construir relacionamentos e a produzir mais. A análise mostra que os engenheiros que ingressaram na Meta pessoalmente e depois foram transferidos para o remoto ou permaneceram pessoalmente tiveram um desempenho melhor, em média, do que as pessoas que ingressaram remotamente.

Além disso, Zuckerberg afirmou que os engenheiros que estão na fase inicial de suas carreiras têm melhor desempenho, em média, quando trabalham pessoalmente com colegas de equipe pelo menos três dias por semana.

O estudo da Meta levanta a hipótese de que ainda é mais fácil construir confiança pessoalmente e que esses relacionamentos ajudam os funcionários a trabalhar com mais eficiência. Como parte do Ano da Eficiência, a Meta está se concentrando em entender melhor isso e encontrar maneiras de garantir que as pessoas construam as conexões necessárias para trabalhar com eficiência. Enquanto isso, os funcionários são incentivados a encontrar mais oportunidades de trabalhar pessoalmente com seus colegas.

Fim do trabalho em casa?

Isso levanta a questão: a Meta acabará com sua política de trabalho em casa? Embora seja muito cedo para dizer com certeza, parece que a empresa está tomando medidas para entender os benefícios da colaboração pessoal e pode fazer alterações de acordo.

Meta Demissões

A Meta demitiu mais 10.000 funcionários no início desta semana. A primeira rodada de demissões aconteceu no mês de novembro do ano passado. A empresa decidiu ‘simplificar’ ainda mais e se tornar mais ‘eficiente’ em suas operações, demitindo milhares de pessoas no processo. A empresa controladora do Facebook também removeu quase 5.000 vagas de emprego.

Leia também: Funcionários pagos para fazer ‘trabalho falso’: trabalhador demitido do Facebook acusa Meta de não ter trabalho suficiente para a equipe