Presidente Biden, Demi Lovato e mais shows de apoio no Dia da Visibilidade Transgênero

Presidente Biden proclamou 31 de março de 2023 como o Dia da Visibilidade Transgênero na quinta-feira na Casa Branca … promovendo sua mensagem com um tweet na sexta-feira que dizia, em parte, “Feito à imagem de Deus e merecedor de dignidade, respeito e apoio. “

Demi Lovato primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e comediante Chelsea Handler – que postaram um vídeo de apoio e criticaram os políticos em apoio à legislação anti-trans no processo – estavam entre algumas das outras celebridades que deram voz à causa.

Jamie Lee Curtis retuitou uma postagem de sua filha transgênero de 27 anos com a legenda “MÃE ORGULHOSA”. Ben McKeebaixista do Imagine Dragons e estrela trans do YouTube Jazz Jennings também postou mensagens.