Presidente Biden se encontra com Damar Hamlin na Casa Branca

Damar HamlinA viagem da empresa à capital do país resultou em um encontro individual com o maior VIP da cidade – o presidente Joe Biden, que deu as boas-vindas à segurança de Buffalo Bills para um bate-papo na Casa Branca!!

Hamlin estava em DC para apoiar o Access to AEDs Act esta semana… e depois de se encontrar com políticos no Capitólio na quarta-feira, ele teve alguns minutos para conversar com POTUS na quinta-feira!!

“A coragem, resiliência e espírito de Damar Hamlin inspiraram o povo americano”, disse #46 no Twitter.

“E mais: ele transformou a recuperação em ação – e nosso país está melhor por isso. Foi uma honra tê-lo e sua família aqui hoje.”

E, assim como o líder da maioria no Senado Chuck Schumerparece que Hamlin trouxe um presente para Biden … como ele viu segurando uma camisa do Bills no colo durante a reunião.

Lembre-se, Biden chamou a família de Damar logo depois que ele sofreu uma parada cardíaca em campo durante o Monday Night Football em janeiro … enviando seus votos de felicidades aos Hamlins enquanto enfrentava um longo caminho para a recuperação.