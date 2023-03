Previsão de chuvas intensas em São Paulo, veja detalhes

Próximo ao encerramento do verão, chuvas são conhecidas por fecharem essa estação. Mas, a depender da intensidade, elas podem ocasionar em situações de perigo e até mesmo grandes estragos.

Abaixo você verá algumas informações a respeito da previsão de chuvas intensas em São Paulo, um pouco sobre o estado em si, a meteorologia para os próximos 15 dias e o cuidado que você deve ter. Acompanhe a seguir.

Sobre São Paulo e as chuvas

São Paulo é conhecido por ser uma das grandes metrópoles do Brasil, extremamente populoso e que possui um clima agradável na maioria do ano.

Acontece que o estado também é conhecido como Terra da garoa, pela presença de chuvas ao longo do dia de maneira inesperada.

Os moradores da região já estão acostumados com o fato e para quem transita na cidade por meio do transporte público, certamente já deve ter aquele guarda-chuva guardado consigo para evitar as surpresas que o clima pode ocasionar.

Para não ser pego desprevenido, veja abaixo quais são as informações a respeito da meteorologia no tópico abaixo e fique inteirado do clima.

Meteorologia para os próximos 15 dias em SP

A partir do dia 15 de março, quarta-feira, já é possível observar pancadas de chuva tanto à tarde como a noite. De acordo com o Inmet, a previsão é que as temperaturas variem entre 19°C a 28°C.

Ao longo dos próximos dias a temperatura se manterá nessa média, com variações de mínima entre 16°C e 17°C e máxima entre 28°C a 30°C.

Somente não há previsão de chuvas intensas para os dias 16 e 25 de março. Desse modo, todos os demais dias ocorrerão chuvas com probabilidade de até 90%. Ainda, na maioria deles, pancadas de chuva a qualquer hora, assim como propagação de raios e trovões.

Se você mora na região, é importante ficar atento ao fato de que a maioria dos dias contam com períodos de chuva ao longo da tarde e da noite. Mas, pode acontecer também de períodos de tempo nublado com chuva a qualquer hora como, por exemplo, no dia 28, terça-feira.

Cuidado com as chuvas intensas em São Paulo

Como você pôde observar no tópico acima, existe probabilidade de chuva em quase todos os dias ao longo dos próximos 15 dias. Ou seja uma demanda enorme de chuva que pode alcançar todo o território de São Paulo.

Portanto, é importante ter alguns cuidados ao longo dessas chuvas intensas e evitar maiores estragos ocasionados na região.

Há pouco tempo, na região litorânea do estado de São Paulo ocorrem situações de alagamentos e desabamentos que deixaram inúmeras vítimas. Além disso, muitas pessoas perderam não só seus móveis e eletrodomésticos, como também as suas residências.

Por essa razão, é importante saber os cuidados que você deve tomar ao longo desse período.

O primeiro deles é evitar sair no momento em que as chuvas estiverem acontecendo ou nos períodos em que elas estão programadas para acontecer.

É claro que podem haver algumas situações surpresas na meteorologia. Pois, isso é apenas uma estimativa e as mudanças climáticas podem acontecer de maneira brusca, assim como os eventos naturais.

Mas estando resguardado de um horário aproximado, pode trazer a você mais segurança. Caso seja necessário transitar na cidade no período dessas chuvas intensas, procure fazer uso de um guarda-chuva ou utilizar outros meios para se proteger.

Como se proteger das chuvas intensas em São Paulo

É importante saber o que não se deve fazer nos momentos em que você estiver exposto a chuvas, caso seja necessário estar em espaços abertos durante esse período.

Se tiver incidência de raios e trovões, é extremamente necessário procurar um abrigo e certificar-se de que esse abrigo não é uma árvore ou fontes que sejam chamarizes.

Além disso, evite passar por alagamentos. Pois é muito comum encontrar lixos, esgotos e também animais que podem ser provenientes dos entupimentos de bueiros nas ruas.

Caso seja imprescindível realizar essa passagem, faça sua higiene assim que chegar em casa lavando abundantemente os locais que estiveram em contato com águas contaminadas.

Mediante essas informações ditas acima, houve o esclarecimento das dúvidas e também, observar alguns cuidados para evitar possíveis danos.

Fique atento, pois a previsão do tempo é uma base, mas podem acontecer algumas mudanças inesperadas do clima, sendo portanto necessário estar ciente a todas elas.