Previsão do pai de Checo Perez sobre o filho: ele estará na Fórmula 1 por 10 anos e será campeão

Tpai do piloto de Fórmula 1 da Red Bull Racing Checo Pérez previu que seu filho ainda estará dirigindo no esporte por mais 10 anos e se tornará um campeão mundial.

Apesar de ser um dos pilotos mais antigos do grid, Antonio Perez tem toda a fé na longevidade de Checo e sente que sua estrela está longe de ser escrita ainda.

Checo teve um bom começo para a temporada de 2023, já que segurou confortavelmente a concorrência das Ferraris, Aston Martins e Mercedes para conquistar o segundo lugar no Grande Prêmio do Bahrein, terminando atrás de seu companheiro de equipe Max Verstappen.

“Teremos um campeão de Fórmula 1 no México. Ele dizia isso desde criança: ‘Não voltarei ao México enquanto não for campeão mundial'”, disse Antonio Perez ao jornal mexicano Esto.

“A partir daqui que começa a carreira dele, temos que apagar todos esses anos que se passaram porque ele nunca teve a oportunidade de lutar como vai lutar hoje. Vamos começar a ver o melhor de Checo Pérezainda tem muito para dar”, concluiu.

Já existe um Grande Prêmio do México na Cidade do México, mas ChecoO pai dele acha que em breve haverá uma segunda corrida mexicana no calendário, desta vez em Cancún.

“Na semana passada tive uma reunião com empresários mexicanos, já preparamos as cartas de intenção e acho que vamos apresentar em meados de julho, onde será, as medidas da pista, para ter tudo pronto e começar o trabalho. O mais importante é que a FIA e a Fórmula 1 já aceitaram, abriram as portas para mim”, Pérez declarado.