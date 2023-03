Previsões do Oscar 2023: ‘Tudo’ levará tudo?

Acabeça do 95º Prêmio da Academia em 12 de março, os roteiristas de filmes da Associated Press Lindsey Bahr e Jake Coyle compartilhe suas previsões para uma cerimônia com algumas coisas certas e alguns pontos de interrogação importantes.

MELHOR FOTO

Indicados: “Tudo Quieto na Frente Ocidental”; “Avatar: O Caminho da Água”; “Os Banshees de Inisherin”; “Elvis”; “Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo”; “Os Fabelmans”; “Tr”; “Top Gun: Maverick”; “Triângulo da Tristeza”; “Mulheres conversando.”

COYLE: Não posso deixar de sentir que esse campo de melhor imagem reflete nosso estranho e confuso mundo cinematográfico. Sucessos de bilheteria de grande orçamento, sucessos independentes, aclamados filmes de arte assistidos principalmente em vídeo sob demanda, um filme alemão da Netflix e o que quer que seja, exatamente, que você chame de “Elvis”. Pouco nesta corrida correu como esperado. Muitos dos favoritos – “Bardo”, “Empire of Light”, “White Noise” – fracassaram. “The Fabelmans” de Steven Spielberg tinha o ar de uma coisa certa, mas o público não apareceu – um golpe contra qualquer candidato, mas um golpe fatal para um filme de Spielberg. Os membros da Academia, aparentemente, desenvolveram menos gosto pela isca do Oscar e, em vez disso, deram seu apoio a um filme que nunca teve nenhum design no Oscar: “Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo”. Em um ano estranho e confuso, o filme alegremente caótico de Daniel Kwan e Daniel Scheinert se transformou em uma improvável corrida ao Oscar, limpando todos os preditivos prêmios da guilda. Este ano, o caminho para a melhor foto é pavimentado com olhos arregalados.

BAHR: Eu geralmente desejo o caos quando o vencedor de melhor filme está fechado – mas “Everything Everywhere” é o mais caótico (e inspirado) vencedor de melhor filme que você pode conseguir. Isso também faria com que dois anos consecutivos o melhor filme fosse para filmes que estrearam fora do domínio do Festival de Cannes/Fall (“EEAAO” estreou no SXSW, “CODA” no Sundance). Se alguma coisa vai abalar a indústria e o complexo industrial de premiação, é algo assim ( e Andrea Riseborough ).

MELHOR ATRIZ

Nomeadas: Ana de Armas, “Loira”; Cate Blanchett, “Tr”; Andrea Riseborough, “Para Leslie”; Michelle Williams, “Os Fabelmans”; Michelle Yeoh, “Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo.”

BAHR: Então, cabe a Lydia Tr e Evelyn Wang. Esta foi uma corrida entre Blanchett e Yeoh durante a maior parte da temporada. Ambos eram dominantes e dinâmicos em seus papéis – Blanchett como a maestrina genial cujo status de alto vôo no mundo da música clássica começa a se desfazer em torno dela e Yeoh como a dona de uma lavanderia sino-americana que precisa salvar o multiverso, habitando diferentes versões possíveis de si mesma de estrela de cinema a rock ao longo do caminho. E ambos foram bem decorados e celebrados nesta temporada. O fato de os nomes completos de seus personagens fazerem parte da consciência cultural já diz muito. Após o Screen Actors Guild Awards, parece que Yeoh é o provável vencedor, o que será uma vitória histórica com amplo significado.

COYLE: Isso é realmente entre Yeoh e Blanchett. E por mais que eu tenha pensado na performance de Blanchett e por mais que tenha medo do que Lydia Tr possa fazer comigo por dizer isso, este é o ano de Yeoh. Tanto por sua performance cósmica, mas fundamentada, quanto por sua carreira de chutar o traseiro, Yeoh é mais do que merecida e triunfará.

MELHOR ATOR

Indicados: Brendan Fraser, “A Baleia”; Colin Farrell, “Os Banshees de Inisherin”; Austin Butler, “Elvis”; Bill Nighy, “Viver”; Paul Mescal, “pós-sol”.

COYLE: A única coisa de que tenho certeza nesta categoria é que comecei a me sentir um pouco mal por Austin Butler. Todas as piadas de ele-ainda-falando-como-Elvis foram divertidas no começo, mas agora estou preocupado que um jovem ator atraente seja permanentemente estigmatizado. Butler poderia muito bem vencer, no entanto. E Farrell pode até ser capaz de causar uma virada com o muito amado “The Banshees of Inisherin”. Mas estou inclinado para Fraser aqui, depois de sua vitória no SAG. Ele tem duas poderosas narrativas do Oscar a seu favor: uma história de retorno e uma enorme transformação física. Espere, eu não disse que a isca do Oscar estava fora este ano? Ah bem. Ainda estou feliz em ver Mescal nesta mistura para o impressionante “Aftersun”.

BAHR: Austin Butler vai ficar bem (eu ainda penso nele como Tex de qualquer maneira) e quem sabe que voz ele vai usar em “Dune 2”. Depois do SAG, parecia mais claro que este ano a indústria está procurando homenagear os jornaleiros em vez dos relativamente recém-chegados. E você está certo, Fraser se encaixa na narrativa – uma história de retorno perfeita prejudicada apenas pela divisão do próprio filme (outra razão pela qual ainda poderia ser de Farrell). Então, novamente, Nighy também pode ser o Anthony Hopkins deste ano.

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Indicados: Angela Bassett, “Pantera Negra: Wakanda Forever”; Hong Chau, “A Baleia”; Kerry Condon, “Os Banshees de Inisherin”; Stephanie Hsu, “Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo”; Jamie Lee Curtis, “Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo.”

BAHR: Angela Bassett parecia decidida a “fazer a coisa”, com Kerry Condon nas alas como uma possível substituta, e provavelmente ainda o fará. Mas então Jamie Lee Curtis teve que ir e tornar as coisas mais interessantes quando ela ganhou no Screen Actors Guild (e fez um ótimo discurso).

COYLE: Este tinha sido de Bassett todo o caminho antes de Curtis, Nepo baby supremo, ter seu momento magnífico nos SAGs. Mas vou ficar com Bassett. Pode ser que os membros da academia simplesmente não consigam votar em um papel no filme da Marvel. Mas Bassett teve uma atuação tão poderosa em “Wakanda Forever” e está atrasada para seu momento no Oscar.

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Indicados: Brian Tyree Henry, “Causaway”; Judd Hirsch, “Os Fabelmans”; Brendan Gleeson, “Banshees of Inisherin”; Barry Keoghan, “Banshees of Inisherin”; Ke Huy Quan, “Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo.”

COYLE: Finalmente, um bloqueio de atuação. Quan tem a certeza de levar isso, e deve ser um dos momentos mais emocionantes da cerimônia. Já se passaram literalmente décadas desde que o ex-ator infantil de “Indiana Jones e o Templo da Perdição” e “Goonies” teve um papel notável em um filme. A indústria cinematográfica provavelmente deveria estar se perguntando algumas questões difíceis sobre como isso poderia acontecer para um ator tão cativante quanto Quan. Mas no que diz respeito à absolvição, você poderia fazer muito pior do que entregar a Quan um Oscar.

BAHR: A grande questão é o que Hollywood fará com Quan após a vitória. A indústria tem uma maneira de se dar um tapinha nas costas por momentos de bem-estar como este e o de Troy Kotsur no ano passado e depois seguir em frente. Esperemos que a caixa de entrada de Quan já esteja inundada com scripts e ofertas.

MELHOR DIRETOR

Indicados: “Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin”; Daniel Kwan e Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at once”; Steven Spielberg, “The Fabelmans”; Todd Field, “Tr”; Ruben Stlund, “Triangle of Sadness. “

BAHR: A história dos prêmios sugere que The Daniels, Kwan e Scheinert, têm este bloqueado após a vitória do Directors Guild. Neste ponto, eles são a aposta segura. Mas isso não é para negar o fato de que sua vitória também seria uma escolha emocionante para a indústria celebrar o segundo filme dos dois de 35 anos com a maior honra de sua filial. Seria uma vitória para a narrativa original, vozes diversas e apenas um caso para fazer grandes e estranhas mudanças. Ainda assim, há uma voz na minha cabeça dizendo que Spielberg, que de alguma forma só ganhou o prêmio de melhor diretor duas vezes, poderia ser um curinga.

COYLE: Isso parecia uma certeza para Spielberg que, depois de uma das carreiras mais célebres da história do cinema, finalmente ligou para casa com “The Fabelmans”. E, ao contrário de alguns anos anteriores, ele também trabalhou na campanha eleitoral. Mas acho que os Daniels – cada um com menos da metade da idade de Spielberg – surgiram como os prováveis ​​vencedores. Eles seriam apenas a terceira dupla de direção a vencer, seguindo Jerome Robbins e Robert Wise por “West Side Story” e Joel e Ethan Coen por “No Country for Old Men”.

MELHOR DOCUMENTÁRIO

Indicados: “All That Breaths’; “All the Beauty and the Bloodshed”; “Fire of Love”; “A House Made of Splinters”; “Navalny”.

COYLE: Ainda estou um pouco magoado com o fato de “Descendant”, de Margaret Brown, uma história oral viva de um documentário, não ter entrado nesse campo. Mas é um grupo forte, incluindo a ternamente lírica “All That Breathes” e o romance ardente de “Fire of Love”. Mas acho que os filmes com maior probabilidade de ganhar são “Navalny”, de Daniel Roher, sobre o líder da oposição russa preso, Alexei Navalny, e “All the Beauty and the Bloodshed”, de Laura Poitras, sobre a fotógrafa inovadora Nan Goldin e sua cruzada contra o Família farmacêutica Sackler. Eu dou uma leve vantagem a “Navalny”, um filme com óbvia pungência política.

BAHR: Finalmente, um pequeno desacordo! Aposto nas Poitras. Ele ganhou o Leão de Ouro sobre “Tr” e “The Banshees of Inisherin” no Festival de Cinema de Veneza, onde a academia teve uma presença importante. O filme de Poitras, íntimo e épico ao entrelaçar a vida, a arte e o ativismo de Goldin, está em outro nível. E ela já ganhou antes.

MELHOR FILME INTERNACIONAL

Nomeados: “Tudo Quieto na Frente Ocidental” (Alemanha); “Argentina, 1985” (Argentina); “Close” (Bélgica); “EO” (Polônia); “The Quiet Girl” (Irlanda).”

BAHR: Não há uma escolha ruim no lote (e tantas ótimas que não foram selecionadas … olhando para você “Saint Omer”), mas embora haja muito amor no final do jogo pelo pequeno coração da Irlanda – angustiante “The Quiet Girl”, o épico de guerra visceral da Alemanha “All Quiet on the Western Front” provavelmente teve essa categoria na bolsa por algum tempo. O filme de Edward Berger, a primeira adaptação em língua alemã do romance de Erich Maria Remarque, atingiu um ponto crítico e transcendeu a categoria internacional.

COYLE: “Tudo quieto na frente ocidental” é um bloqueio. Com nove indicações, é talvez até um azarão para melhor filme. Mas o prêmio internacional de cinema será um pouco anticlimático. Alguns dos melhores filmes do ano – “Decision to Leave” de Park Chan-wook, “Saint Omer” de Alice Diop e, acima de tudo, “No Bears” do diretor iraniano recentemente preso Jafar Panahi – deveriam estar neste grupo .

MELHOR ANIMAÇÃO

Indicados: “Pinóquio de Guillermo del Toro”; “Marcel the Shell com sapatos”; “Gato de Botas: O Último Desejo”; “A Besta do Mar”; “Ficando vermelho.”

COYLE: Esta é uma das categorias mais fáceis de chamar. “Pinóquio” de Guillermo del Toro – não, repita, não “Pinóquio” de Robert Zemeckis – aceitará isso facilmente. Para mim, a alegoria fascista do filme foi forçada demais. Mas é uma criação lindamente texturizada e afeição por del Toro entre a academia os eleitores não podiam correr mais fundo. Uma pena, porém, para Marcel. Mas, como diria o molusco, “Você erra cem por cento das tacadas que não dá”.

BAHR: É de del Toro com certeza. E tudo bem: por mais clichê, realmente parece que a equipe de Marcel está se divertindo muito apenas por ser indicada.