Previsões do UFC 285 – Luta de MMA

Jon Jones está prestes a entrar em um mundo totalmente novo.

Durante seu reinado de nove anos como o indiscutível rei dos meio-pesados ​​(e indiscutivelmente o melhor lutador do MMA, ponto final), Jones percorreu as lendas do jogo enquanto mostrava domínio de todos os elementos do combate, lutando contra lutadores, atacando e vencendo de maneira geral, no entanto, ele desejado. Ele continua sendo o lutador mais jovem a vencer um título do UFC, não tem uma derrota legítima em 28 lutas e seria universalmente reverenciado se não fosse pela fraqueza que demonstrou fora da jaula uma e outra vez.

A magnitude do retorno de Jones de uma dispensa de três anos colocou suas inúmeras falhas pessoais no espelho retrovisor por enquanto, com todos os olhos focados em como ele se sairá em uma nova categoria de peso e na esteira de um trio abaixo do esperado. defesas do campeonato. A oportunidade de se tornar um campeão de duas divisões o revigorará ou suas lutas mais recentes indicaram como Jones se comportará no sábado à noite (e possivelmente pelo resto de sua carreira)?

Ele enfrenta Ciryl Gane pelo cinturão vago na luta principal do UFC 285, ex-campeão interino e segundo melhor peso-pesado do mundo, atrás de Francis Ngannou. Gane tem a chance de fazer história se vencer Jones, uma conquista que pode ter mais peso do que Jones conquistando um segundo título do UFC. Afinal, várias estrelas conquistaram títulos em duas divisões; Gane seria o único homem a derrotar Jones.

No evento co-principal, Valentina Shevchenko busca fazer oito defesas de título consecutivas ao enfrentar Alexa Grasso, que vem de 4 a 0 desde que subiu para a divisão dos moscas. Grasso é compreensivelmente um grande azarão, pois ela tenta impedir Shevchenko de empatar com Jones pela quarta defesa de título consecutiva com mais sucesso na história do UFC.

Também no card principal, Geoff Neal enfrenta o invicto peso meio-médio Shavkat Rakhmonov, os pesos-leves Mateusz Gamrot e Jalin Turner se enfrentam, e o tricampeão de luta livre da NCAA Bo Nickal faz sua aguardada estreia no UFC contra Jamie Pickett em uma luta dos médios.

O que: UFC 285

Onde: T-Mobile Arena em Las Vegas

Quando: Sábado, 4 de março. O card começa com cinco lutas preliminares no ESPN+ às 17h30 ET, com cobertura contínua do card preliminar de quatro lutas no ESPNews e ESPN+ começando às 20h ET. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Ranking Global do MMA Fighting)

Jon Jones x Ciryl Gane (2)

Eu joguei essa moeda na minha cabeça cerca de cem vezes desde que o confronto foi anunciado há dois meses. No final, é o lado de Jon Jones para cima.

Chame-me de otário, mas na maior parte eu comprei a narrativa de que Jones se prepara para “grandes jogos”, que os três anos que ele esteve afastado apenas o ajudaram a fazer uma transição adequada para o peso pesado e que seu conjunto de habilidades combinado com seus dons físicos e inteligência na gaiola, apresentam grandes problemas estratégicos para Ciryl Gane.

Você também pode inverter essa narrativa, o que significa que as atuações esquecíveis de Jones contra Dominick Reyes, Thiago Santos e Anthony Smith foram devido a um declínio tangível, os três anos que ele passou na prateleira apenas enfraqueceram ainda mais suas habilidades (sabemos de fato que ele não gastou todo esse tempo com sabedoria), e é Gane quem leva vantagem devido às suas vantagens atléticas.

Essa moeda continua girando.

Vamos nos concentrar nos fatores que me parecem mais fortes: o wrestling e a defesa de Jones e o atletismo e a trocação de Gane.

Jones vai derrubar Gane. É improvável que ele apenas jogue as duplas Gane no tatame, mas Jones se destaca no clinch, então ele tem que diminuir a distância e empurrar Gane para a cerca. É aí que Jones tem uma variedade de maneiras de enganar Gane e obter uma vantagem. Destacamos a defesa de Jones porque nenhum peso pesado foi capaz de derrotar Gane ainda, então Jones tem que se concentrar em se proteger enquanto trabalha de perto, em vez de ficar de pé e negociar.

O que torna Gane um desafio tão intrigante é que acredito que ele é o lutador mais atlético que Jones já lutou. Sério, ele é um dos pesos pesados ​​mais atléticos que já vimos. A conversa em torno de Gane sempre foi que ele se move como um meio-médio e ele fez jus a esse hype quando veio para o UFC. Jones tem sido o lutador mais atlético em todas as lutas que teve e, embora essa não seja a única razão de seu sucesso, é uma vantagem que ele não terá contra Gane.

Outra coisa que tenho certeza é que a luta vai longe. Ambos os homens têm caminhos para terminar, com Jones potencialmente fazendo um trabalho rápido sobre Gane assim que a luta chegar ao chão, e Gane tendo a velocidade e força para nocautear Jones, mas estou prevendo uma partida tensa de xadrez de 25 minutos. Jones conseguirá suas quedas, Gane fará o suficiente para sobreviver, mas não o suficiente para voltar à posição de colocar Jones em perigo de forma consistente.

E uma vez que o sinal soa, é Jones quem estará indo para uma vitória no placar após uma performance de retorno para lembrar.

Escolha: jones

Valentina Shevchenko (1) vs. Alexa Grasso (8)

Valentina Shevchenko apenas encontra maneiras de vencer. Vimos isso em sua mais recente defesa de título contra Taila Santos, em que o grappling santista levou Shevchenko à beira da derrota com a campeã fazendo o suficiente para escapar na decisão dividida. Com relação a Alexa Grasso, não acho que Shevchenko precise se esforçar tanto para defender seu cinturão desta vez.

Grasso merece uma chance pelo título e uma grande história por si só. A destaque mexicana tinha apenas 23 anos quando estreou no UFC com um cartel de 8-0 e muitas expectativas. Sua carga de campeonato logo foi prejudicada quando ela viu resultados mistos e lutou para fazer o corte do peso palha, que culminou no UFC 246, quando ela perdeu peso por mais de cinco libras para uma luta com Claudia Gadelha que foi posteriormente cancelada.

Ela tomou a decisão lógica de subir para 125 libras e os resultados foram excelentes. Grasso se parece com a perspectiva de primeira linha que ela foi projetada para ser, livre de um corte de peso brutal e desnecessário. Ela tem 29 anos agora e está no meio de seu auge físico. Não há melhor momento para ela desafiar Shevchenko.

Mesmo assim, ela não está vencendo Shevchenko. Esta é uma excelente combinação de estilo para Shevchenko, que se contentará em se envolver em uma batalha tática de trocação com Grasso e será rápido em conter qualquer avanço arriscado do adversário. Grasso tem um jogo de chão sorrateiro, mas não chega a ameaçar Shevchenko, pelo menos não no nível do Santos.

Shevchenko simplesmente tem muitas opções estratégicas e empregará quantas forem necessárias para tomar uma decisão convincente.

Escolha: Shevchenko

Geoff Neal (10) vs. Shavkat Rakhmonov (T7)

Eu me senti muito melhor sobre as chances de Geoff Neal aqui antes de perder peso por quatro quilos. Eu acho que você poderia dizer que ele está entrando com peso extra para ajudar a lidar com o wrestling de Shavkat Rakhmonov, mas parece mais que ele teve problemas com o corte e isso não pode ser bom para os negócios.

Neal precisa ser a melhor versão de si mesmo para lidar com o furioso Rakhmonov e se sua gafe na pesagem é uma indicação, ele está abaixo de 100 por cento. É uma pena, porque Neal já foi espetacular em alguns momentos e tem agilidade e defesa de quedas para dificultar a vida de Rakhmonov.

Uma das coisas que torna Rakhmonov tão perigoso é que ele não é um lutador de pés chatos. Ele tem pés extraordinariamente leves e gosta de trocar. Ele adora dar chutes giratórios e, se tudo mais falhar, também adora derrubar as pessoas e espancá-las. Não gosto das chances de Neal evitar uma surra de Rakhmonov.

Rakhmonov por submissão.

Escolha: Rakhmonov

Jalin Turner (12) vs. Mateusz Gamrot (8)

Jalin Turner tem instintos de finalização que você não pode ensinar, uma característica que será testada contra o tanque Mateusz Gamrot. Estou um pouco surpreso que Turner seja o azarão das apostas para este confronto, mas considerando o quão difícil é afastar Gamrot (zero derrotas por finalização), é compreensível. Se você está escolhendo Turner, deve ser porque acha que ele termina isso dentro da distância; se for longe, você está mais seguro escolhendo Gamrot.

Estou indo para Turner, porque fiquei impressionado com o quão bem ele canaliza sua agressividade quando sente o cheiro de sangue. Uma coisa é ele ser eficaz lutando de longe, já que tem uma vantagem de alcance sobre qualquer um na divisão dos leves, mas também é inteligente no ataque final. Ele espera seu momento, escolhe suas tacadas e fecha a porta.

Quão agressivo ele pode se dar ao luxo de ser contra Gamrot é outra questão, porque Gamrot é tão duro e perigoso por si só. Ele poderia pegar Turner chegando ou, mais provavelmente, ganhar uma corrida no chão e *aham* virar o jogo contra Turner antes que ele percebesse o que estava acontecendo. As lutas de gamrot são sempre super divertidas e imprevisíveis, o que deve acontecer no sábado.

Estou prevendo uma vitória por nocaute de Turner, mas isso é mais um pressentimento do que qualquer coisa.

Escolha: torneiro

Bo Nickal contra Jamie Pickett

Como alguém que frequentemente se atrasa para a festa, deixe-me dizer que estou totalmente interessado na experiência de Bo Nickal. Perspectivas sensacionalistas surgem o tempo todo nos esportes de combate, mas já vi o suficiente do lutador condecorado para projetar que ele será classificado até o final de 2023 e possivelmente lutará pelo título dos médios em 2024. Ele é muito bom.

Obviamente, Jamie Pickett e seu recorde de 13-8 estão sendo trazidos como uma vitrine para Nickal. É assim que o negócio funciona. Mas a defesa de quedas de Pickett é decente e ele sabe como tirar proveito de seu alcance, o que torna este um confronto complicado para Nickal se a altamente elogiada contratação da Contender Series tiver um dia ruim. Você também não pode descartar a experiência de Pickett. Talvez ele não tenha destruído a competição, mas 21 lutas profissionais são 21 lutas profissionais.

Então, novamente, há uma grande diferença entre encher as quedas de Laureano Staropoli e encher as quedas de Nickal, e se queremos falar de experiência em esportes de combate de alto nível, a vantagem realmente vai para Nickal. Não é uma comparação de um para um, mas quando você ganha campeonatos nacionais na faculdade, provavelmente não está suando em sua primeira luta no UFC.

Nickal é tão habilidoso, tecendo perfeitamente seus dons de wrestling enquanto completa seu arsenal de MMA. O que lhe falta em experiência na jaula, ele mais do que compensa com uma sensação natural de jogo. Adicione uma dose saudável de confiança merecida e você verá por que ele provavelmente deixará o UFC 285 como um de seus atletas mais comentados.

Crédito para Pickett por intensificar aqui, mas Nickal está prestes a transformá-lo em uma questão trivial.

Escolha: Nickal

Preliminares

Trevin Jones derrotou. Cody Garbrandt

Dricus Du Plessis (12) def. Derek Brunson (T7)

Amanda Ribas (9 SW) def. Viviane Araujo (12)

Julián Márquez def. Marc-Andre Barriault

Ian Machado Garry derrotou. Canção Kenan

Cameron Saaiman derrotou. Leomana Martinez

Tabatha Ricci derrotou. Jéssica Penne

Farid Basharat derrotou. Da’mon Blackshear

Loik Radzhabov derrotou. Esteban Ribovics