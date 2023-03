Previsões do UFC 286 – Luta de MMA

Leon Edwards e Kamaru Usman estão prestes a resolver uma das trilogias mais fascinantes dos esportes de combate.

Quando Edwards e Usman se enfrentarem na luta principal do UFC 286 no sábado, terão se passado mais de sete anos desde sua primeira luta, uma vitória por decisão unânime raramente mencionada para Usman que marcou o início de sua carreira no UFC para valer. Passaram-se apenas sete meses desde que Edwards encerrou o incrível reinado do título meio-médio de Usman com um chute na cabeça no quinto round que ninguém poderia prever.

Foram necessárias nove vitórias para Edwards defender uma segunda luta com Usman, uma sequência de sucesso que foi ofuscada pela sequência de campeonato de Usman que o estabeleceu como, na pior das hipóteses, o segundo melhor meio-médio da história do UFC. A virada de Edwards fez com que Usman desmoronasse na parada do MMA Fighting Pound-for-Pound, mas essa vitória só será lembrada como um pontinho na história de Usman se “The Nigerian Nightmare” se recuperar e vencer a série? Edwards está pronto para inaugurar a próxima era da divisão dos meio-médios decorada ou retornará ao status quo?

O evento co-principal também tem seu quinhão de perguntas, mas a mais importante é “meu Deus, quão incrível é essa luta?” É isso mesmo, Rafael Fiziev está tendo sua chance contra um dos 5 melhores adversários e é sem dúvida a opção mais divertida possível: o inimitável Justin Gaethje.

Gaethje disputou duas vezes o indiscutível título dos leves do UFC e manteve o primeiro lugar no ranking aparentemente para sempre, então esta é a chance de Fiziev realmente sacudir a divisão. Tudo o que ele precisa fazer é vencer uma batalha impressionante com um dos perfuradores mais assustadores que já pisou no octógono.

Em outra ação do card principal, Gunnar Nelson enfrenta Bryan Barberena em uma batalha de veteranos meio-médios, a ex-desafiante ao título peso-mosca tenta defender sua classificação contra o retorno de Casey O’Neill, e Marvin Vettori coloca sua durabilidade desumana contra o escaldante Roman Dolidze.

O que: UFC 286

Onde: O2 em Londres

Quando: Sábado, 18 de março. O card começa com seis lutas preliminares no ESPN+ às 13h ET, com cobertura contínua do card preliminar de quatro lutas no ESPNews e ESPN+ começando às 15h ET. O card principal de cinco lutas começa às 17h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Ranking Global do MMA Fighting)

Leon Edwards (1) contra Kamaru Usman (2)

Todos nós vimos a mesma coisa no UFC 278.

Leon Edwards surpreendeu Kamaru Usman com uma queda ainda no primeiro round. Usman se recuperou e estava em forma de campeonato nas três rodadas seguintes, acumulando 10-9s no placar. Ele estava a caminho de uma vitória por decisão e uma sexta defesa de título consecutiva com sucesso, até que Edwards o chutou com força na cabeça. Esses são os fatos.

Objetivamente falando, temos muitas evidências de que Usman é um lutador melhor que Edwards. Subjetivamente falando, as vibrações de Edwards estão nas alturas e é por isso que estou optando por ver a segunda luta como uma troca de guarda. Isso mesmo, eu tenho Edwards levando este.

Usman teve grande sucesso avançando e pressionando Edwards, algo que ele fez em várias de suas atuações de destaque. Eu acredito na narrativa de que Edwards não se adaptou bem à altitude em sua primeira luta, que aconteceu em Salt Lake City, e que a comida caseira em Londres dará um impulso significativo ao seu desempenho. São as pequenas coisas que podem fazer toda a diferença em uma partida de elite como esta.

A defesa de queda de Edwards também terá que estar no ponto, o que não é tão preocupante, considerando os avanços que Edwards fez em seu wrestling desde que lutou contra Usman pela primeira vez em 2015. Ficarei surpreso se Usman conseguir derrubar Edwards. por 25 minutos.

O maior fator X deve ser a confiança de Edwards. Não apenas a confiança que vem de ser um bom lutador – isso com certeza nunca esteve em dúvida – mas a confiança de saber que se ele soltar as mãos (e os pés), ele pode machucar Usman. Aquele nocaute milagroso deve ter mudado completamente a mentalidade de Edwards e apagado qualquer dúvida de que ele deveria ser o agressor nesta terceira luta.

Edwards não vai se contentar em deixar a ação vir até ele, ele vai atacar com força, abrir caminho para uma vitória por decisão e silenciar qualquer dúvida sobre quem é o melhor meio-médio do mundo hoje.

Escolha: Edwards

Justin Gaethje (5) vs. Rafael Fiziev (6)

Algo tem que acontecer com Justin Gaethje eventualmente. Rafael Fiziev é o homem para fazer “The Highlight” parecer humano? Ele tem as ferramentas para isso.

Fiziev é um range experiente e controlador, uma habilidade importante para se ter quando Gaethje está atacando você com aqueles punhos de jarrete dele. Sabemos que Gaethje também pode ser atingido e, embora seja capaz de uma defesa competente, é seu queixo de granito e vontade de ferro que o levaram a algumas das lutas mais memoráveis ​​do MMA. Ele não pode ser derrotado golpe por golpe e Fiziev sabiamente não tentará fazer isso.

Onde Fiziev terá problemas é quando Gaethje começa a misturar seu trabalho corporal e chutes nas pernas. Também estou preocupado com a defesa de Fiziev, então, se se trata de quem vai quebrar primeiro, posso ver Gaethje derrubando-o na primeira metade da luta antes de pressionar no terceiro round.

Então a diversão realmente começa. Com Gaethje cozinhando, Fiziev será testado como nunca antes e espero que ele responda da mesma forma, pegando Gaethje com um contra-ataque e acertando o tipo de golpe espetacular que só ele pode fazer para levar Gaethje a uma impressionante derrota por nocaute.

Escolha: Fiziev

Gunnar Nelson x Bryan Barberena

Existem caminhos para a vitória aqui para Bryan Barberena, mas nenhum deles é particularmente convincente.

Barberena é tão duro quanto parece e seu poder de soco não é brincadeira. No entanto, ele nunca foi conhecido por ser um finalizador de um tiro e isso é um problema quando se lida com Nelson, um atacante evasivo que raramente se arrisca descuidadamente. Ele vai frustrar Barberena para fazer o primeiro movimento.

Por mais divertido que seja ver Barberena começar a jogar mãos, é improvável que ele tenha muito sucesso contra Nelson, que o derrubará no tatame o mais rápido possível. A defesa de queda de Barberena é ruim e sua defesa de finalização só vai durar enquanto Nelson o desgastar.

Nelson por finalização é a escolha óbvia aqui e eu vou com Nelson para finalizar no segundo round.

Escolha: Nelson

Jennifer Maia (11) contra Casey O’Neill (13)



Pressão, pressão, pressão.

Pressão sobre Jennifer Maia para provar que ainda está no top 10 dos moscas. A veterana de 13 anos lutou contra as melhores das melhores até 125 libras, se ela quiser manter um número ao lado de seu nome, ela terá que se defender de um dos adversários mais famintos da divisão.

Pressão sobre Casey O’Neill para mostrar que ela é a líder da próxima geração de desafiantes peso mosca, não Erin Blanchfield ou Manon Fiorot. A Rookie of the Year 2021 do MMA Fighting está fora de ação desde fevereiro do ano passado, quando se recuperou de uma lesão no LCA e não há garantia de que a jovem de 25 anos voltará imediatamente à forma quando voltar no sábado.

Pressão é o nome do jogo para O’Neill vencer aqui e continuar sua escalada até o topo. O’Neill se orgulha de seu ritmo implacável e se ela trouxer isso para a gaiola esta noite, será mais do que Maia pode suportar. Maia poderia usar seu grappling para desacelerar este e forçar O’Neill a mostrar que ela pode se adaptar ao sair de uma lesão, mas O’Neill tem uma vantagem atlética que a livrará de qualquer problema no tatame.

Estou totalmente confiante de que O’Neill toma uma decisão em seu teste mais difícil até hoje.

Escolha: O’Neill

Marvin Vettori (5) vs. Roman Dolidze (14)

Roman Dolidze está em uma corrida incrível, com quatro vitórias consecutivas e três finalizações consecutivas. Porém, há um grande problema: não tenho certeza de que Marvin Vettori pode estar acabado.

“O Sonho Italiano” pode ser o principal zumbi do UFC no momento (desculpas a Chan Sung Jung), pois ele mostrou que pode engolir golpes dos melhores pesos médios do mundo e seguir em frente. Essa não é a melhor fórmula para vencer lutas, mas significa que Vettori nunca fica de fora enquanto houver tempo no relógio.

A favor de Dolidze está o fato de que Vettori não é exatamente uma máquina de finalização, com apenas duas vitórias por finalização em seu nome desde sua estreia no UFC em 2016. Se Dolidze não marcar algo espetacular, este pode ser um grind clássico Vitória de Vettori.

Eu escolhi contra Dolidze ao longo de todo o ano de 2022 e ele calou a mim e a muitos outros em grande momento, chegando como azarão em todas as três de suas lutas no ano passado. Ele terá que fazer isso novamente se quiser começar 2023 se anunciando como um dos 10 principais candidatos.

Vettori é muito difícil para Dolidze marcar, então tenho que ir com Vettori nos pontos. Mas não se surpreenda se Dolidze provar que estou errado novamente.

Escolha: vetores

Preliminares

Jack Shore def. semana americana

Chris Duncan derrotou. Omar Morales

Sam Patterson derrotou. Ashmoz Lateral

Muhammad Mokaev (12) def. Jafel Filho

Lerone Murphy derrotou. Gabriel Santos

Christian Leroy Duncan derrotou. Dusko Todorovic

Jake Hadley derrotou. Malcolm Gordon

Joanne Wood derrotou. Luana Carolina

Jai Herbert derrotou. Ludovit Klein

Juliana Miller def. Veronica Hardy