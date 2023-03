Primeiras imagens de Bruce Willis na rua desde o diagnóstico e a reação da esposa

Actor Bruce Willis apareceu publicamente pela primeira vez desde que foi anunciado que ele sofre de demência frontotemporal. Faz muito tempo que não ouvimos nada sobre ele, principalmente depois de saber da doença de que sofre.

O ator foi flagrado em Santa Monica, Califórnia, curtindo um tempo ao ar livre com alguns amigos.

Há pouco tempo, o ator começou a sofrer de afasia, um distúrbio que afeta negativamente a fala, a escrita e a compreensão oral e escrita, e a família do ator finalmente conseguiu um diagnóstico concreto do que realmente estava acontecendo. Apesar do golpe doloroso, descobrir o que ele realmente tinha foi um grande alívio para o ator.

“Embora seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro”, explicaram seus familiares.

O pedido urgente da esposa de Bruce Willis aos paparazzi

Como Emma Heming reagiu aos paparazzi

Mas uma vez que a imagem de Willis foi obtida, sua esposa saltou aos olhos do público para fazer um apelo. Emma Heming apelou aos fotógrafos para não perseguirem o ator após seu diagnóstico de demência.

De fato, sua atual esposa postou um vídeo em seu Instagram no qual pedia aos paparazzi que parassem de persegui-lo e gritar com ele porque o colocavam em risco. Isso aconteceu depois que vários fotógrafos o seguiram e ligaram para ele enquanto ele saía para beber com seus amigos.

“A serviço da conscientização sobre a demência, porque esse é meu objetivo, se você é alguém que cuida de alguém com demência, sabe como pode ser difícil e estressante trazer alguém para o mundo e apenas navegar com segurança, mesmo apenas para tomar uma xícara de café”, explicou ela em um vídeo do Instagram em 4 de março.

“Estou vendo as manchetes, e há um vídeo do meu marido tomando café com alguns amigos que fizeram um bom trabalho para protegê-lo.

“Está claro que ainda há muita educação que precisa ser feita. Portanto, esta vai para os fotógrafos e o pessoal do vídeo que estão tentando divulgar essas exclusividades do meu marido: apenas mantenha seu espaço. Eu sei que este é o seu trabalho, mas talvez apenas mantenha seu espaço.”

Emma, ​​que tem duas filhas com Bruce, também pediu que as pessoas não gritassem bordões de filmes para o marido se o vissem por aí.

“Para o pessoal do vídeo, por favor, não grite com meu marido perguntando como ele está ou o que quer que seja – o woohoo-ing – e o yippee ki yays simplesmente não faça isso”, acrescentou Heming.

“OK? Dê a ele seu espaço. Permitir que nossa família ou quem estiver com ele naquele dia possa levá-lo do ponto A ao ponto B com segurança. Esse é o meu PSA.”