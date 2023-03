Primeiro pagamento SS de março: quem está recebendo cheque de até $ 1.827 hoje?

Pagamentos da Previdência Social (SS) têm sido um dos estímulos mais procurados que o público americano vem recebendo desde o início da pandemia. Para Marchar pagamentos, esta quarta-feira é o primeiro lançamento que os cidadãos americanos receberão. Bastante simples, a data em que você receberá seu pagamento dependerá estritamente de quanto tempo você é beneficiário do Seguro Social e da data exata de seu nascimento. Todo mundo está esperando o pagamento da Previdência Social de março chegar, existe uma maneira específica pela qual a Administração da Previdência Social determina quando os cheques de todos são enviados. Antes de prosseguir e verificar sua conta ou caixa de correio, você precisa continuar lendo.

Quando receberei meu Pagamento do Seguro Social de março?

Em primeiro lugar, o momento do seu cheque depende de quanto tempo você é beneficiário do Seguro Social e da sua data de nascimento. Já estabelecemos isso. O SSA tende a desembolsar todos os cheques em diferentes rodadas ao longo do mês. É sempre às quartas-feiras. As pessoas que começaram a receber o INSS precisam saber que o melhor momento para receber o benefício é depois de pausar um pouco e ativá-lo posteriormente. Dessa forma, eles receberão um pagamento muito maior. No entanto, eles podem definitivamente receber esses cheques assim que se tornarem destinatários.

Durante o mês de março, já foram lançados dois pagamentos para americanos. A primeira foi a Renda Suplementar de Previdência que já foi paga em 1º de março. Dois dias depois, o SSA distribuiu os pagamentos do Seguro Social para as pessoas que recebiam SSI e Seguro Social desde antes de maio de 1997. Em seguida, vêm os pagamentos do Seguro Social de acordo com as datas de nascimento das pessoas. Os pagamentos desta quarta-feira, 8 de março, são para aqueles cujo aniversário cai entre o primeiro dia 10 de qualquer mês. No dia 15 de março, os pagamentos serão para aqueles que fazem aniversário entre os dias 11 e 20 de qualquer mês. E o 22 de março oferece pagamentos para pessoas cujo aniversário cai entre os dias 21 e 31 de qualquer mês.