Principal regulador do Twitter na UE preocupado com o lançamento do blue tick

A principal reguladora de privacidade do Twitter na União Europeia disse na terça-feira estar preocupada com o fato de a empresa norte-americana de propriedade de Elon Musk ter lançado seu serviço de assinatura Twitter Blue na região sem consultar seu escritório, apesar de ter prometido fazê-lo.

O Twitter, que não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, lançou nos últimos dias o serviço em vários mercados da UE, oferecendo o tipo de marca de verificação azul anteriormente gratuita para contas verificadas de figuras públicas para qualquer pessoa disposta a pagar. Foi lançado no ano passado nos Estados Unidos.

A comissária de proteção de dados da Irlanda, Helen Dixon, principal reguladora do Twitter na UE devido à localização de sua sede europeia em Dublin, disse que o serviço levantou questões de privacidade, incluindo a verificação de contas para evitar que os usuários se passem por figuras públicas.

“Estamos um pouco mais preocupados esta semana agora que vemos que o serviço de assinatura blue tick está sendo lançado aqui nos países da UE, tendo sido assegurados de que não seria lançado na UE e certamente não antes de haver discussões com nosso escritório”, disse Dixon em entrevista.

Embora nenhuma investigação formal tenha sido lançada, “estamos em um estado elevado de contato com o Twitter”, disse ela, descrevendo a consulta antes do lançamento de um produto como “melhor prática”.

Em novembro, Dixon expressou preocupação com o impacto de grandes cortes de empregos na capacidade do Twitter de cumprir as obrigações de privacidade após a aquisição do bilionário Musk no mês anterior.

O Twitter agora tem um oficial de proteção de dados “muito forte”, disse ela.

“Mas, além do escritório de proteção de dados, há claramente outras forças em jogo. E precisamos entender um pouco mais sobre elas”, acrescentou Dixon.