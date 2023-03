Príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis brilharão na cerimônia de coroação de Charles III

TA extravagância real britânica está a apenas algumas semanas de distância, e Príncipe William e Kate Middletonos filhos de estão prontos para roubar o show em Rei Carlos‘ coroação. De acordo com planos vazados, Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis acompanhará o monarca e Rainha Consorte Camila quando eles saem Abadia de westminster após a cerimônia de 6 de maio.

Embora não seja surpresa que o segundo na linha do trono, o príncipe George, esteja presente, é a primeira vez para a princesa Charlotte e o príncipe Louis, que completará cinco anos no próximo mês.

Rei Charles faz primeira aparição pública desde o lançamento do livro de memórias do príncipe Harry

Os tempos relata que “espera-se que todos os três irmãos estejam em exibição pública para a coroação”. Os documentos vazados mostram que o trio se juntará aos pais em uma carruagem atrás de um Treinador Estadual Ouro transportando o rei e a rainha.

Isso marca mais um marco para Príncipe George e Princesa Charlotteque se tornaram os membros mais jovens da família real a participar de uma procissão fúnebre quando participaram do funeral da falecida rainha no ano passado.

Parece que Archie e Lilibeth não foram convidados

Vale ressaltar que esta informação não foi confirmada por Palácio de Kensingtonmas uma coisa que sabemos com certeza é que Príncipe Harry e Meghan Marklefilhos de, Archie e Lilibetacredita-se que não tenham sido convidados para a coroação.

Da mesma forma, a princesa Beatrice e Eugenie não estarão presentes. De acordo com os planos de ensaio, o Duque e Duquesa de Sussex e a Duque de York não participarão da procissão por não serem membros trabalhadores da família real.

A procissão da coroação está definida para ser significativamente menor e mais curta do que a de rainha Elizabeth‘s coroação em 1953. O palácio insistiu que ainda será “incrível em escala e esplendor”. O evento será uma tradição consagrada pelo tempo, com ambos Carlos e Camila usando coroas de valor inestimável cobertas de joias no valor de milhões de libras.

Embora a coroação da rainha Elizabeth II tenha sido a primeira a ser televisionada, espera-se que a coroação de Charles seja mais aceitável para o público da TV.