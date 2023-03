Príncipe Harry defende apoio e treinamento em saúde mental na cúpula da BetterUp

Príncipe Harry recentemente falou em Cimeira Uplift da BetterUp com CEO Alexi Robichaux. Como Diretor de impacto para a plataforma de coaching, Harry discutiu a importância de fazer parte de uma equipe com uma missão compartilhada e ajudar os outros. Ele afirmou: “Estar a serviço dos outros é o que me move, o que me tira da cama todos os dias.”

Harry também mencionou que os membros do Jogos Invictus comunidade e sua Fundação Archewell equipe usa o BetterUp e que é o aplicativo de telefone mais usado para treinamento em saúde mental.

Confirmado: o príncipe Harry e Meghan Markle foram convidados para a coroação do rei Charles

Durante o evento, Robichaux compartilhou que estava aprendendo sobre admiração com seu filho de 9 meses. Harry acrescentou que “as crianças te deixam de castigo”, destacando a importância da família e dos pais.

Ele confirma o batizado da filha Lilibet

Enquanto Harry falava no evento, sua esposa, Meghan Marklee membros da equipe da Fundação Archewell estavam marcando Dia Internacional da Mulher com uma visita a Casa da Colheita.

Eles criaram uma butique pop-up para bebês, ofereceram almoço em um restaurante de propriedade de mulheres e fizeram uma doação para a organização, que ajuda gestantes a enfrentar desafios como violência doméstica, uso de substâncias e falta de moradia.

Além de falar sobre seu trabalho com a BetterUp, Harry também confirmou o batizado de sua filha, Princesa Lilibet Diana. Ele explicou que os títulos de seus filhos são seu direito de primogenitura e foram estabelecidos de acordo com Palácio de Buckingham.

A aparição de Harry no evento BetterUp não é a primeira. Em outubro de 2021, ele fez uma aparição surpresa no BetterUp’s Conferência Masters of Scale em São Francisco. Durante essa aparição, ele falou sobre a importância da terapia e do coaching e o objetivo de democratizar o coaching para torná-lo acessível a todos.

O Duque e Duquesa de Sussex têm falado sobre suas lutas com a saúde mental e a importância de procurar ajuda. O trabalho de Harry com a BetterUp e a visita de Meghan a Casa da Colheita refletem seu compromisso em melhorar a saúde mental e apoiar comunidades vulneráveis.