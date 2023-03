Príncipe Harry diagnosticado com ADD, PTSD em Sit-Down com o Dr. Gabor Mate

Muito disso, explicou DGM, decorre de sua infância – com a morte de sua mãe sendo um fator principal, é claro. Harry sementes para aceitar Dr. Os diagnósticos de Mate pelo valor de face … mesmo reconhecendo que ele havia sido diagnosticado com PTSD por seu próprio terapeuta pessoal.

Junte-se a nós no sábado, 4 de março, para uma conversa virtual ao vivo entre o Príncipe Harry, o Duque de Sussex e o Dr. Gabor Maté, renomado palestrante e autor de O MITO DO NORMAL: TRAUMA, DOENÇA E CURA EM UMA CULTURA TÓXICA. pic.twitter.com/F06gT630Bz

A certa altura, Harry também abordou as críticas que continua recebendo da mídia e de outras pessoas por falar sobre sua vida privada / problemas – em sua mente, ele realmente pensa que está machucando mais as pessoas do que ajudando, porque ele diz isso. desencoraja a abertura das normas.

Francamente, grande parte da conversa se concentrou na saúde mental … não tanto no pai ou irmão de Harry ou em qualquer outro membro da realeza em particular. Mas, houve uma revelação notável que PH caiu – ele diz que quando começou a terapia, ele realmente encorajou sua “família” a fazer o mesmo … presumivelmente, isso significa que ele abordou Will / Charles com a perspectiva. Não parece que eles aceitaram isso, porém, e Harry diz que acredita que isso realmente ampliou a divisão entre eles. Como ele disse, a terapia foi uma bênção e um obstáculo.