Príncipe Harry e Meghan Markle são vistos pela primeira vez desde o lançamento de ‘Spare’

Príncipe Harry dar Meghan Markle estão forçando qualquer pressão pública para evitar os holofotes – eles eram todos sorrisos quando saíram pela primeira vez desde o lançamento do infame livro de memórias de Harry.

O casal saiu em Los Angeles na noite de terça-feira… atingindo pontos quentes de celebridades San Vicente Bungalows para um encontro noturno e eles não pareciam incomodados com a chuva torrencial ou com todas as críticas recentes que tiveram sobre o livro “Spare”.