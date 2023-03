Príncipe Harry: “Meghan salvou-me de ficar preso no meu mundo”

Príncipe Harry falou publicamente sobre o profundo impacto que sua esposa, Meghan Markle, teve em sua vida. Durante um evento de livro virtual com especialista em trauma Dr. Gabor MatHarry se abriu sobre suas memórias, Poupare o papel que Meghan desempenhou ao ajudá-lo a se curar da dor e do trauma de seu passado.

“Minha esposa me salvou”, disse Harry. “Eu estava preso neste mundo, e ela era de um mundo diferente e ajudou a me tirar disso. Mas nenhum dos elementos da minha vida agora teria sido possível sem que eu visse por mim mesmo.”

Harry tem falado sobre suas lutas com a saúde mental e o impacto de crescer aos olhos do público. Em 2021, ele revelou que foi conhecer e estar com Meghan que o inspirou a buscar a terapia com mais seriedade.

“Foi conhecer e estar com Meghan, eu sabia que se não fizesse terapia e me consertasse, perderia essa mulher com quem eu poderia passar o resto da minha vida”, disse ele.

Harry falou sobre racismo e seu impacto na sociedade

Durante o evento virtual, Harry também falou sobre o racismo que ele e Meghan enfrentaram e a imensa dor que isso causa aos indivíduos e à sociedade em geral. Ele e Mat discutiram a importância da cura pessoal e como ela pode contribuir para curar as feridas maiores da sociedade.

A jornada de Harry em direção à cura foi longa e desafiadora, mas ele encontrou apoio em sua esposa e na terapia. Ele também tem falado sobre seu compromisso em abordar questões de saúde mental e acabar com o estigma que as cerca.

O evento do livro virtual forneceu uma visão sincera e íntima das lutas pessoais de Harry, bem como de sua jornada contínua em direção à cura e à autodescoberta.