Príncipe Harry no tribunal por processo de privacidade contra tabloide

Príncipe Harry estava em um tribunal de Londres na segunda-feira enquanto o advogado de um grupo de tablóides britânicos se preparava para pedir a um juiz que rejeitasse os processos do príncipe, Elton John e várias outras celebridades que alegam escutas telefônicas e outras invasões de privacidade.

A presença de Harry no Tribunal Superior em Londres é um sinal da importância que atribui ao caso, um dos vários processos que Duque de Sussex trouxe contra a mídia. A audiência está prevista para durar quatro dias.

O caso alega que a Associated Newspapers Ltd., que publica títulos como o Daily Mail, comissionou a “invasão e invasão de propriedade privada”, envolvendo-se em atos ilegais que incluíam a contratação de investigadores particulares para grampear casas e carros e gravar conversas telefônicas privadas.

“Eles foram vítimas de numerosos atos ilícitos cometidos pelo réu, ou por aqueles que agiram sob as instruções de seus jornais, The Daily Mail e The Mail On Sunday”, disse o advogado David Sherborne em um documento judicial.

Outros demandantes incluem o marido de John, David Furnish, e as atrizes Liz Hurley e Sadie Frost, que também estavam no tribunal. Harry sentou-se perto do fundo do tribunal e fez anotações enquanto os advogados discutiam questões preliminares.

As alegações datam de 1993 e continuam além de 2018, disse Sherborne.

A editora disse que as acusações são antigas demais para serem feitas agora e também devem ser descartadas porque dependem de informações que os jornais entregaram em sigilo para uma investigação de 2012 sobre violação da lei de mídia.

“Seria realmente surpreendente para qualquer membro do público razoavelmente informado, muito menos uma figura aos olhos do público, não ter conhecimento desses assuntos”, disse o advogado Adrian Beltrami por escrito.

A Grã-Bretanha realizou uma investigação de um ano sobre a ética da imprensa após revelações em 2011 de que funcionários do tablóide News of the World escutaram as mensagens de voz de celebridades, políticos e uma adolescente vítima de assassinato.

O proprietário Rupert Murdoch fechou o jornal em meio a uma investigação criminal e alvoroço público. Vários jornalistas foram condenados e a empresa de Murdoch pagou milhões em danos a dezenas de vítimas de hackers.

No relatório do inquérito de 2012, o juiz Brian Leveson disse que o comportamento “ultrajante” de alguns na imprensa “causou estragos na vida de pessoas inocentes cujos direitos e liberdades foram desprezados”.

O juiz Matthew Nicklin, que está ouvindo o atual caso de espionagem, também está supervisionando um processo separado por difamação que Harry moveu contra a Associated Newspapers por causa de um artigo sobre sua busca por proteção policial quando ele e sua família visitam o Reino Unido.

Harry, o filho mais novo do rei Charles III, e sua esposa, a ex-atriz Meghan Markle, deixaram o cargo de membros da realeza em 2020 e se mudaram para os Estados Unidos, citando o que descreveram como intrusões insuportáveis ​​e atitudes racistas da mídia britânica.

Harry disse que quer fazer da reforma da mídia britânica o trabalho de sua vida. Ele critica a mídia do Reino Unido ao longo de seu livro de memórias “Spare”, publicado em janeiro. Ele culpou uma imprensa excessivamente agressiva pela morte de sua mãe, a princesa Diana, em 1997, e também acusou a mídia de perseguir Meghan.

O casal recorreu aos tribunais britânicos para combater o que consideram maus-tratos da mídia. Em dezembro de 2021, Meghan ganhou um processo de invasão de privacidade contra a Associated Newspapers devido à publicação no Mail on Sunday de uma carta que ela escreveu para seu pai distante.

Harry também está processando o editor de outro tablóide, o Mirror, em um processo separado de hacking.