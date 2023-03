Príncipe Harry processa tablóide por difamação sobre história de segurança

euawyers para Príncipe Harry pediu a um juiz na sexta-feira para decidir que um tablóide caluniou a realeza britânica com um artigo sobre sua busca por proteção policial quando ele e sua família visitam o Reino Unido

Harry está processando a editora Associated Newspapers Ltd. do Mail on Sunday por causa de um artigo alegando que ele tentou abafar sua contestação legal separada sobre a recusa do governo britânico em deixá-lo pagar pela segurança da polícia.

Durante uma audiência no Supremo Tribunal de Londres, o principal advogado de Harry perguntou Juiz Matthew Nickin seja para eliminar a defesa do editor ou para proferir um julgamento sumário, que seria uma decisão a favor do príncipe sem ir a julgamento.

O advogado Justin Rushbrooke disse que os fatos não apóiam a “defesa substancial pleiteada” da editora de que o artigo expressava uma “opinião honesta”.

Harry não estava no tribunal para a audiência. O príncipe, também conhecido como duque de Sussex, e sua esposa, Meghan, perderam a proteção policial do Reino Unido com financiamento público quando deixaram o cargo de membros da realeza e se mudaram para a América do Norte em 2020.

Os advogados de Harry disseram que o príncipe está relutante em trazer os filhos do casal – Príncipe Archieque tem quase 4 anos, e a princesa Lilibet, quase 2 – para sua terra natal porque não é segura.

O príncipe de 38 anos quer pagar pessoalmente pela segurança da polícia quando vier para a Grã-Bretanha, mas o governo disse que isso não é possível. No ano passado, um juiz deu permissão a Harry para processar o governo. Esse caso ainda não foi a julgamento.

Harry processou o Associated Newspapers por causa de um artigo do Mail on Sunday de fevereiro de 2022 intitulado “Exclusivo: como o príncipe Harry tentou manter em segredo sua briga legal com o governo por guarda-costas da polícia … colocar um giro positivo na disputa.”

Harry afirma que o jornal o caluniou quando sugeriu que o príncipe mentiu em suas declarações públicas iniciais sobre o processo contra o governo.

Em julho, Nicklin decidiu que o artigo era difamatório, permitindo que o caso prosseguisse. O juiz ainda não considerou questões como se a história era precisa ou de interesse público.

Harry, o filho mais novo de Rei Carlos IIIe a ex-atriz Meghan Markle se casou no Castelo de Windsor em 2018, mas deixou o cargo de membro da realeza em 2020, citando o que descreveram como intrusões insuportáveis ​​e atitudes racistas da mídia britânica.

A fúria de Harry contra a imprensa do Reino Unido está presente em seu livro de memórias “Spare”, publicado em janeiro. Ele culpa uma imprensa excessivamente agressiva pela morte de sua mãe, a princesa Diana, em 1997, e acusa a mídia de perseguir Meghan da mesma forma.

O casal não hesitou em usar os tribunais britânicos para revidar o que consideram maus-tratos da mídia. Em dezembro de 2021, Meghan ganhou um processo de invasão de privacidade contra a Associated Newspapers devido à publicação no Mail on Sunday de uma carta que ela escreveu para seu pai distante.

Harry também está entre as celebridades que estão processando a Associated Newspapers por suposta invasão telefônica, e ele abriu um processo separado contra o editor de outro tablóide, o Mirror.