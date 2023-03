Príncipe Harry recebe reação por entrevista de terapia com médico polêmico

Príncipe Harry está pronto para desempacotar sua bagagem emocional com um controverso especialista em trauma em uma conferência virtual… e agora ele está recebendo uma séria resistência.

O duque de Sussex vai sentar-se Sábado com Dra. Gabor Mate para uma “conversa íntima” sobre “viver com a perda e a importância da cura pessoal”, de acordo com o site de Harry. Após a discussão, os espectadores podem fazer perguntas aos homens durante uma sessão de perguntas e respostas ao vivo organizada pela Random House – a editora do novo livro de Harry, “Spare”.

O problema é… Maté já comparou o Hamas a judeus heróicos que lutaram contra os nazistas em Varsóvia, na Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial. Maté também rotulou os líderes de Israel como terroristas.

Rabino Abraham Cooper do Simon Wiesenthal Center criticou Harry por sua afiliação com Maté. Cooper disse ao Jewish Chronicle: “Quem fez os arranjos para que esse indivíduo aparecesse com o príncipe Harry, não lhe fez nenhum favor. Se o príncipe Harry conhecesse o histórico desse homem e ainda assim o escolhesse para a entrevista, nosso Centro criticaria o príncipe por tal inapropriado escolha.”

Junte-se a nós no sábado, 4 de março, para uma conversa virtual ao vivo entre o Príncipe Harry, o Duque de Sussex e o Dr. Gabor Maté, renomado palestrante e autor de O MITO DO NORMAL: TRAUMA, DOENÇA E CURA EM UMA CULTURA TÓXICA. pic.twitter.com/F06gT630Bz — Dra. Gabor Mate (@DrGaborMate) 25 de fevereiro de 2023

Como relatamos, Harry tem anunciado seu livro sobre suas lutas de vida. Seu livro de memórias cobre a deterioração de seu relacionamento com a família real sobre o tratamento dado a sua esposa, Meghan Markle. Harry e Meghan, como vocês sabem, saíram do Palácio de Buckingham e agora moram em uma mansão no Oprah país — também conhecido como Montecito.

A Família Real planeja assistir à conversa de Harry com Maté, que tem sua própria história perturbadora crescendo na Budapeste ocupada pelos nazistas em 1944. Quando Maté tinha apenas cinco meses de idade, seus avós maternos estavam entre os judeus assassinados em Auschwitz. Ele também foi arrancado de sua mãe e entregue a sua tia, que o manteve escondido até o fim da guerra.



