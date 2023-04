Process Log & Comex CONTRATA pessoas no litoral

A Process Log & Comex, empresa líder em consultoria de importações no Brasil, que trabalha com o propósito de aproximar pessoas e negócios, construindo uma sociedade mais integrada e transformando a vida dos empresários brasileiros, está atrás de novos funcionários para compor o seu time. Dito isso, confira os cargos:

Auxiliar de Comercio Exterior | Comercial – Santos – SP – Efetivo;

Banco de Talentos | Estágio – Santos – SP – Estágio;

Estágio em Comércio Exterior | Certificação de Produtos para Importação – Santos – SP – Estágio;

Estágio em Comex – Santos – SP – Estágio.

Mais sobre a Process Log & Comex e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a empresa, é válido destacar que a Process Log & Comex é uma companhia especializada em operações de importação com benefícios fiscais e redução de custos. Isto é, ajuda desde empresas que estão começando a fazer suas importações a grandes empresas já habituadas às operações de Comércio Exterior.

Em relação à localização, sua matriz fica em Santa Catarina onde atua principalmente com processos de importação por conta e ordem com utilização do benefício fiscal de ICMS do Estado de Santa Catarina TTD 409, nesse caso o Radar utilizados é do cliente e abriu uma filial em SC para que ele possa gozar do benefício.

Por fim, tem também filial em Alagoas, onde realiza tanto operações por encomenda para todo Brasil, quanto por conta e ordem para empresas alagoanas.

