Prognósticos do UFC Las Vegas – Luta de MMA

Petr Yan e Merab Dvalishvili se encontram em uma situação estranha de agendamento.

Nunca antes um card ficou preso diretamente entre dois pay-per-views em um período de três semanas, mas essa é exatamente a circunstância em que os headliners de sábado se encontram. UFC Las Vegas (um nome de evento ridículo que só existe para se diferenciar dos inúmeros APEX cards) chega logo após um importante evento do UFC 285, que contou com o retorno de Jon Jones e Alexa Grasso, com a fantástica derrota de Valentina Shevchenko, enquanto Leon Edwards e Kamaru Usman lutam pela trilogia dos meio-médios no UFC 286, a apenas uma semana de distância.

Ninguém poderia ser culpado se eles fizessem uma pausa na oferta do UFC neste fim de semana, especialmente devido às apostas pouco claras do evento principal desta noite. Pelo que exatamente Petr Yan e Merab Dvalishvili estão lutando?

Yan – empatado em segundo lugar com 135 libras no MMA Fighting Global Rankings – já conquistou o ouro no UFC e talvez esteja a uma ou duas vitórias de outra vitória contra Aljamain Sterling, que já saiu com a mão levantada em seus dois campeonatos anteriores. Dvalishvili (No. 5) definitivamente não lutará contra Sterling a seguir, já que os amigos próximos e parceiros de treinamento juraram nunca lutar entre si.

Então você considera que Sterling está definido para enfrentar Henry Cejudo em maio, com adversários dignos de Sean O’Malley, Marlon Vera e Cory Sandhagen aparecendo. Yan x Dvalishvili é uma luta de elite, imperdível, com certeza, mas aqueles curiosos sobre o que isso significa para a foto do título podem ficar ansiosos no final da noite.

Em outra ação do card principal, os 15 pesos pesados ​​colidem no co-headliner com Alexander Volkov enfrentando Alexandr Romanov, Nikita Krylov e Ryan Spann se enfrentam em uma disputa adiada, os pesos galos Said Nurmagomedov, Jonathan Martinez, Mario Bautista e Guido Cannetti disputam posição na divisão lotada, e a recente contratação da Contender Series, Vitor Petrino, faz sua estreia no UFC contra Anton “The Pleasure Man” Turkalj.

O que: UFC Las Vegas

Onde: The Theatre at Virgin Hotels em Las Vegas

Quando: Sábado, 11 de março. O card preliminar de sete lutas começa às 15h ET no ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 18h ET no ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Ranking Global do MMA Fighting)

Petr Yan (T2) vs. Merab Dvalishvili (5)

Petr Yan perdeu duas lutas consecutivas e três de suas últimas quatro lutas. Isso soa estranho. Também não reflete a qualidade de suas atuações.

As cartas não foram do seu jeito, mas Yan é inequivocamente um dos três melhores lutadores do mundo competindo em 135 libras. A luta de Sean O’Malley foi disputada, a segunda luta de Aljamain Sterling foi uma derrota difícil, mas de forma alguma Yan ficou de fora dessa, e a primeira luta de Sterling, bem, menos se fala sobre o fim daquele campeonato quanto melhor. Dito isso, mesmo na derrota, não parece que Yan perdeu um passo.

Isso pode não importar contra Merab Dvalishvili, um candidato legítimo por direito próprio. Ele bate forte, tem um excelente wrestling e tem gás por dias. Se fosse uma luta de três rounds, Dvalishvili poderia realmente ter a vantagem, já que Yan é conhecido por ser um iniciante lento que leva tempo para fazer o motor funcionar a todo vapor. Mesmo que Dvalishvili não consiga derrubar Yan, ele produz o tipo de golpe de volume que atrai os juízes.

Felizmente para Yan, esta é uma luta de cinco rounds e vejo isso jogando a seu favor como esperado. Uma coisa que Dvalishvili não faz é terminar as lutas cedo, então mesmo que leve um ou dois rounds no placar, será difícil para ele pressionar essa vantagem por 25 minutos completos. Uma vez que Yan fica preso, isso é um embrulho para a maioria dos lutadores, até mesmo o durável Dvalishvili.

Procure Yan para marcar um nocaute tardio e colocar o melhor amigo de Dvalishvili em alerta.

Escolha: Yan

Alexandre Volkov (8) vs. Alexandre Romanov (14)

A última atuação de Alexandr Romanov contra Marcin Tybura foi decepcionante, mas ainda não vou desistir do corpulento moldavo. Com sua força e habilidade no wrestling, ainda há uma boa chance de que ele lute pelo título dos pesos pesados ​​do UFC mais cedo ou mais tarde.

Fico feliz que eles o tenham emparelhado com Alexander Volkov, um teste diferente de Tybura, mas igualmente vital. O grappling de Romanov deve dar a ele uma grande vantagem aqui, já que Volkov tem uma defesa de queda abaixo da média. Se Romanov seguir um plano de jogo pesado, esta é sua luta para perder.

Volkov vai lhe dar uma tonelada de problemas nos pés. Romanov tem mãos pesadas e é um atacante disposto, mas é cru e se não está acertando figurões, então não está fazendo muito bem. Ele será despedaçado se isso ficar parado por três rodadas.

Não vai. Romanov por decisão.

Escolha: Romanov

Nikita Krylov (10) vs. Ryan Spann (13)

Quando escrevi pela primeira vez uma previsão para essa luta remarcada, pensei que Nikita Krylov e Ryan Spann poderiam emergir como contendores adormecidos na divisão dos meio-pesados ​​com uma vitória. Jiri Prochazka está fora de cena, Glover Teixeira está aposentado e o título da categoria está nas mãos do talentoso, mas não comprovado Jamahal Hill.

Eu sinto menos fortemente sobre o significado desta luta agora que não é mais um evento principal e não é mais cinco rodadas. Caramba, não é mais uma luta meio-pesada com os lutadores concordando com um catchweight de 215 libras devido à estranha reviravolta. Esta ainda é uma luta importante para os dois homens, só não tenho certeza de como os matchmakers e o público estão vendo isso agora que está preso no meio de um card principal.

Em termos de escolha, continuo com o que escrevi originalmente. Sou a favor de Spann devido à sua velocidade, força e forma recente, tendo em mente que Krylov tem muito potencial de finalização e a opção de triturar uma vitória se for o caso.

Spann por clube e substituto na segunda rodada.

Escolha: Span

Said Nurmagomedov vs. Jonathan Martinez

Ainda mais do que o evento principal, esta é a luta mais difícil do card para escolher.

Disse que Nurmagomedov tem o nome, mas também mostrou que tem jogo para ser um fator importante nesta divisão. Ele é um bom atacante que mostrou seus instintos de finalização desde que assinou com o UFC, encerrando quatro de suas últimas seis vitórias antes do terceiro round. Ele também tem tamanho para se igualar a Jonathan Martinez, um dos maiores 135ers.

Do lado de Martinez, há muito o que gostar na trocação, que fica cada vez melhor a cada vez que o vemos. Seu tipo de corpo se presta a frustrar os oponentes à distância e seu tamanho acima mencionado o torna uma ameaça constante para finalizar, mesmo que os nocautes ainda não tenham se acumulado. Em uma batalha em pé, na verdade, sou um pouco a favor de Martinez.

Devemos ver Nurmagomedov misturando as artes marciais aqui e depois de um monte de trocas divertidas, tanto no chão quanto em pé, tenho Nurmagomedov quebrando as defesas de Martinez e finalizando no segundo ou terceiro round.

Escolha: Nurmagomedov

Mário Bautista vs. Guido Cannetti

Fico feliz que Mario Bautista e Guido Cannetti tenham sido escalados para o card principal, mesmo com a falha na pesagem desastrosa de Ricardo Ramos para isso acontecer. Não estou apenas empolgado com as perspectivas de Bautista, mas estou curioso para ver se Cannetti, de 43 anos, pode manter os bons tempos, já que vem de vitórias consecutivas pela primeira vez em sua carreira no UFC.

Até o momento desta luta, Cannetti também estará rebatendo a limpeza para o set de veteranos, com Raphael Assunção de 40 anos e Tyson Nam de 39 anos em ação nas preliminares contra Davey Grant e Bruno Silva, respectivamente. Mostre a esses malandros como se faz!

Infelizmente para os fãs de “Ninja”, o esguio Bautista é uma colina muito grande para Cannetti escalar. Bautista vai usar os chutes para frustrar Cannetti de longe e quando a ação se aproximar, Bautista vai levar a luta para o chão e finalizar. Gosto que o Bautista termine em primeiro.

Escolha: bautista

Vítor Petrino vs. Anton Turkalj

Vitor Petrino e Anton Turkalj adoram sair balançando, mas acho que este vai se acalmar depois de um começo frenético, o que beneficia Turkalj.

Pelo que vimos de Petrino, o plano A, B e C é entrar lá e começar a jogar ceifa. Dito isto, também tem mostrado adaptabilidade, mantendo a calma e a compostura quando o adversário está na ofensiva. Sua melhor aposta é pegar Turkalj com algo cedo e aproveitar a oportunidade.

Turkalj pode tentar igualar o ritmo de Petrino ou, mais provavelmente, ele resiste à tempestade inicial antes de ir para sua luta para desacelerar Petrino. Ele trabalha bem fora da cerca e capitaliza com um forte ground and pound quando leva a luta para o tatame. Serão 15 minutos tensos para ele, já que Petrino tem poder de nocaute de um tiro.

Por mais parecidos que esses dois sejam, você sabe que não posso escolher contra “The Pleasure Man”. Turkalj por decisão.

Escolha: Turkalj

Preliminares

Karl Williams derrotou. Lukasz Brzeski

Raphael Assunção def. Davey Grant

Sedriques Dumas def. Josh Estrangeiro

JJ Aldrich derrotou. Ariane Lipski

Vítor Henrique derrotou. Tony Gravely

Tyson Nam derrotou. Bruno Silva

Carlston Harris derrotou. Jared Gooden