Programa do governo que perdoa dívidas pode ser aprovado HOJE (06/03)

O programa “Desenrola”, prometido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante sua campanha eleitoral, deve ser aprovado nesta segunda-feira (6). A iniciativa prevê a renegociação de dívidas de famílias que contrataram o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, agora chamado de Bolsa Família.

Neste sentido, a intenção com o novo programa é ajudar as famílias que fizeram dívidas, como o consignado do programa social, e não conseguem mais quitá-las. Lembrando que a Caixa Econômica Federal anunciou a exclusão do serviço de seu catálogo após uma análise minuciosa. Veja mais informações a seguir.

Programa Desenrola

O programa foi desenvolvido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Segundo ele, o projeto já está pronto e depende apenas da aprovação do presidente Lula. A expectativa é que isso ocorra nesta segunda-feira (6).

De acordo com o texto, a renegociação poderá ser feita com dívidas de até R$ 5 mil e com famílias com renda de até dois salários mínimos. O procedimento ocorrerá por meio de leilões, assim, as empresas que ofertarem os melhores descontos entrarão no programa.

Na sequência, os beneficiários poderão acessar, através do aplicativo, se as suas dívidas foram renegociadas ou não no leilão. Se sim, o próprio aplicativo dá opções de pagamento em até 60 vezes.

Quem começar a trabalhar não será excluído do Bolsa Família?

A Medida Provisória que trata do novo Bolsa Família assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última quinta-feira (2), traz uma regra que incentiva os beneficiários a ingressarem no mercado de trabalho, mas garantido apenas o retorno ao programa social caso percam o emprego.

Com isso, aqueles que recebem o benefício e conseguirem um emprego, mesmo ganhando uma renda superior ao limite estabelecido, não serão excluídos do Cadastro Único (CadÚnico). Assim, os novos trabalhadores saem apenas do Bolsa Família, mas continuam no banco de dados do governo.

Neste cenário, a exclusão da inscrição no CadÚnico, agora, passa a ser feita se dois integrantes da família conseguirem emprego com carteira assinada ou caso a renda familiar ultrapasse bastante o limite. Lembrando que o sistema de dados foi criado para incluir as famílias de baixa renda em programas sociais.

Calendário do Bolsa Família – Março

Confira as datas de pagamento deste mês:

NIS final 1: 20 de março;

NIS final 2: 21 de março;

NIS final 3: 22 de março;

NIS final 4: 23 de março;

NIS final 5: 24 de março;

NIS final 6: 27 de março;

NIS final 7: 28 de março;

NIS final 8: 29 de março;

NIS final 9: 30 de março;

NIS final 0: 31 de março.