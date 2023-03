Projeto Salvaguarda encerra período de inscrição neste domingo (19)

O período de inscrição para o Projeto Salvaguarda, que oferece apoio de forma gratuita a estudante na preparação para as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou de outros vestibulares, chega ao fim neste domingo, dia 19 de março. Ao todo, estão sendo ofertadas 40 mil vagas para esta edição.

De acordo com as orientações do projeto, os interessados deverão realizar as inscrições on-line, através do preenchimento de formulário eletrônico disponível no site do projeto. As atividades serão totalmente virtuais de modo que estudantes de todo o país poderão participar.

O programa tem como público-alvo alunos de escolas públicas. Nesse sentido, somente estudantes da rede pública poderão realizar as inscrições. O estudante deve estar matriculado na 1ª, 2ª ou 3ª série do Ensino Médio ou já ter concluído essa etapa da educação formal.

O projeto conta diversas atividades de assistência aos estudantes, com o acesso a corretor particular de redação (um tema sugerido por mês); um tutor para ajudar na organização dos estudos; monitorias; acolhimento psicológico; oficinas de matemática básica e de gramática; e simulados on-line com o mesmo método de correção do Enem.

Processo de Seleção.

De acordo com as diretrizes do projeto, o processo de seleção não contará com aplicação de avaliação para fins de classificação. A seleção dos inscritos para o preenchimento das vagas será feita respeitando a seguinte ordem de prioridade:

estudantes que estão cursando o 3º ano do Ensino Médio atualmente; candidatos que já concluíram o Ensino Médio em escolas da rede pública; alunos matriculados no 2º ano do Ensino Médio; alunos do 1º ano do Ensino Médio.

Resultado

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado está prevista para sair a partir do dia 20 de março. A equipe do programa Salvaguarda realizará reunião on-line com os convocados entre os dias 23 e 29 de março. No evento os selecionados deverão apresentar um comprovante de vínculo com a rede pública para garantir a vaga.

Acesse o site do projeto para mais informações.

