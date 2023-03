Proprietário de ‘Sweetie Pie’s, Tim Norman, pega prisão perpétua no assassinato do sobrinho

James “Tim” Norman estrela do reality show “Welcome To Sweetie Pie’s”, foi condenado à prisão perpétua por sua trama de assassinato de aluguel contra seu sobrinho.

Conforme informamos, Norman foi condenado de assassinato de aluguel, conspiração para cometer assassinato de aluguel e conspiração para cometer fraude postal e eletrônica. Os promotores disseram que ele tentou descontar uma apólice de seguro de vida de Andre no valor de $ 450.000 depois de trabalhar com uma mulher chamada Terry Ellis para realizar a matança.

Os fãs do programa OWN lembram que Norman e Andre foram apresentados. A série de 5 temporadas girou em torno do jogo soul food em St. Louis, com Norman administrando o restaurante titular.