Proprietário do Cowboys, Jerry Jones, atingido por um caso de agressão sexual em 2018 anteriormente descartado

Tele Dallas Cowboys proprietário, Jerry Jones, está enfrentando um processo de agressão sexual que já havia sido arquivado. O caso foi originalmente arquivado em fevereiro de 2022 por um tribunal distrital do condado de Dallas, mas um tribunal de apelações do Texas agora o reviveu.

O suposto incidente ocorreu em 16 de setembro de 2018, no AT&T Stadium durante um jogo entre o Cowboys e o Gigantes de Nova York. A mulher envolvida afirma que Jones a beijou e apalpou sem seu consentimento.

O Dallas Cowboys Football Club também está envolvido no processo, que alega que o time sabia ou deveria saber sobre a má conduta de Jones. O processo foi arquivado no ano passado porque a mulher, identificada apenas como “Jane Doe” no processo original, não forneceu informações de identificação suficientes sobre si mesma ou o local do incidente.

O processo alega que havia muitas testemunhas

No entanto, o tribunal de apelações decidiu que a mulher fez um esforço de boa fé para corrigir suas alegações, fornecendo as informações solicitadas. O processo revisado identifica a mulher como “JG” e coloca o incidente no Suíte Tom Landry No estádio.

O processo alega que havia testemunhas presentes, incluindo vários jogadores e treinadores conhecidos do Cowboys.

JG está pedindo indenização de mais de um milhão de dólares e quer que um júri decida sobre o assunto. Ela alega que o incidente lhe causou ferimentos graves, sofrimento emocional, dor e sofrimento psicológico e despesas médicas.

Os advogados de Jones chamaram as alegações de “maliciosas e ofensivas”, e Jones está atualmente envolvido em outra batalha legal envolvendo um teste de paternidade para determinar se ele é o pai biológico de uma mulher do Texas chamada Alexandra Davisque o processou no ano passado.

O caso de JG poderia ir a julgamento depois que a demissão anterior fosse anulada. De acordo com o arquivo original de JG, Jones tem uma “história sórdida de supostas agressões sexuais contra mulheres”, e tanto os Cowboys quanto a NFL fecharam os olhos para seu comportamento ilegal ao longo dos anos. O novo processo acrescenta mais preocupações às alegações contra Jones e à responsabilidade da equipe pelas ações do proprietário.