A Proserv é uma empresa especializada em soluções de mão de obra e fundou a sua primeira filial em 2018. Atualmente, a companhia oferece uma variedade de serviços a todos os seus clientes, atendendo a demanda de todo o mercado. Nesta semana, vagas de empregos foram abertas ao redor do Brasil. Confira.

Proserv tem novos EMPREGOS em várias cidades do Brasil; veja as regiões

A Proserv foi fundada com o intuito de atender a demanda de todos os seus clientes com muita qualidade e rapidez, e para isso, conta com uma equipe de profissionais altamente dedicados ao trabalho e qualificados atuando em suas unidades.

Para continuar sendo referência em seu segmento, a empresa abriu um novo processo seletivo com o objetivo de contratar pessoas empenhadas, que vestem a camisa da empresa e almejam pelo seu crescimento profissional, agregando de forma positiva nos resultados da mesma. Confira, a seguir.

Auxiliar Operac. I (12 vagas disponíveis) – O colaborador irá atuar no carregamento e descarregamento dos veículos, separar as mercadorias e preencher check list de equipamentos no início do dia. Necessário Ensino Médio Completo – Aguaí/SP, Osasco/SP, Carapicuíba/SP.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

É de extrema importância que todos os participantes fiquem muito atentos aos requisitos solicitados pela empresa para atuar no cargo desejado. Em seguida, basta preencher uma ficha cadastral com os dados atualizados para a empresa analisar e se caso, entrar em contato, através do site 123empregos.

