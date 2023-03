PSG disposto a lançar bomba de Haaland às custas de Messi e Neymar

O Paris Saint-Germain sofreu um duro golpe nesta quarta-feira, ao ser eliminado da Liga dos Campeões pelas mãos do Bayern de Munique.

Os rumores começaram após a derrota por 2 a 0 em Munique sobre o futuro das estrelas Kylian Mbappé, Lionel Messi e Neymar.

Enquanto isso, Erling Haaland foi associado a uma mudança para os atuais campeões da Ligue 1.

Segundo La Razon, em Paris eles estão começando a se cansar de Neymarlesões e Messirecentes apresentações.

Eles acreditam que as saídas potenciais dos dois PSG estrelas podem ser a melhor solução para o clube, que prepara grandes mudanças no verão.

A mídia francesa noticiou que o PSG quer pousar Haaland em sua tentativa de formar uma formidável parceria de ataque com Mbappé adiantado.

PSG estaria interessado em acionar HaalandA cláusula de rescisão do clube, estimada em 200 milhões de euros, poderia ser compensada dispensando Neymar e Messi.

Isso é o que Daniel Riolo afirmou na Rádio Monte Carlo (RMC).

“Parece que Haaland não está muito feliz em Manchester”, observou Riolo.

“Ele não está bem e o jogo também não favorece. Agora você tem que saber se o pessoal do Cidade de Manchester estaria disposto a vender um jogador para um clube que tem donos do Catar, porque é aí que entraria a questão política.”

A bomba do verão

Enquanto isso, o L’Equipe informou que o diretor esportivo Luis Campos colocou o meio-campista do Manchester City Bernardo Silvaatacante do Napoli Victor Osimhen e avançado do Benfica Goncalo Ramos em seu radar.

Se Haaland muda-se para Paris, Messi ou Neymar inevitavelmente terá que sair, pois o PSG precisará cumprir o Fair Play Financeiro.

Segundo o Le Parisien, a massa salarial da equipa ronda os 700 milhões de euros – a mais alta da Europa.

E o Mbappé?

Embora seja verdade que o PSG não tem dúvidas de que Mbappé é a principal estrela do time, o francês vem mandando mensagens contraditórias e Real Madrid estão mais uma vez no horizonte.