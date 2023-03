PSS SEE SP: o que faz um agente escolar? 1.125 vagas; Não perca!

O PSS SEE SP (Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo) está com editais na praça para o cargo de Agente de Organização Escolar em diversas regiões do Estado.

A escolaridade exigida é nível médio completo e o salário inicial de R$ 1.320,00. Veja a seguir os cargos abaixo.

Vagas PSS SEE SP

Confira as oportunidades de acordo com a região:

163 vagas – Jundiaí;

114 vagas – Itapevi;

162 vagas (imediatas + CR) – Americana;

131 vagas – Itu;

27 vagas – Catanduva;

31 vagas – Fernandópolis;

43 vagas – Ourinhos;

94 vagas- Caraguatatuba;

123 vagas- Osasco;

64 vagas- São Vicente;

23 vagas – São Joaquim da Barra;

150 vagas- Limeira;

Obs: as vagas do Município de Assis serão divulgadas posteriormente.

Quando serão as inscrições?

Os cadastros dependem de cada região. Veja as datas:

até 03 de março de 2023 para Jundiaí através do formulário disponibilizado pelo órgão;

até 01 de março de 2023 para Americana, Caraguatatuba, e São Joaquim da Barra, através dos sites das respectivas diretorias de ensino;

até 01 de março de 2023 para Itu, através do formulário disponibilizado pelo órgão;

até 02 de março de 2023 para Osasco, através do formulário disponibilizado pelo órgão;

até 03 de março de 2023 para Itapevi e São Vicente, através através dos sites das respectivas diretorias de ensino;

de 27 de fevereiro a 13 de março de 2023 para Catanduva, através do site da respectiva diretoria de ensino;

de 23 de fevereiro a 10 de março de 2023 para Fernandópolis, através do formulário disponibilizado pelo órgão;

de 23 de fevereiro a 05 de março de 2023 para Ourinhos, através do formulário disponibilizado pelo órgão;

de 01 a 16 de março de 2023 para Assis, através do formulário disponibilizado pelo órgão;

de 01 a 08 de março de 2023 para Limeira, através do formulário disponibilizado pelo órgão.

O que faz um agente escolar?

Como são totalmente necessários para o cotidiano escolar, as funções são: controle da movimentação dos estudantes nas dependências da escola, auxílio na manutenção da disciplina geral e contribuição com a gestão escolar na organização de atividades.

Como serão as provas do PSS SEE SP?

As provas estão previstas para acontecer entre os meses de março e abril e tem duração de 03 horas. Confira a seguir as datas:

01 a 16 de março de 2023 Assis (prova através de formulário durante período de inscrições);

05 de março de 2023

07 de março de 2023

12 de março de 2023 São Joaquim da Barra; São Vicente;

19 de março de 2023 Jundiaí; Itapevi; Ourinhos; Limeira;

26 de março de 2023 Fernandópolis; Caraguatatuba;

02 de abril de 2023

O quantitativo de questões do PSS SEE SP depende de cada região, podendo variar de 20 até 40 questões. O certame vai contar com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Noções de Informática;

Conhecimentos Específicos.

O concurso vai contar com avaliação de títulos. Entretanto, somente os candidatos habilitados na prova objetiva terão seus títulos avaliados. A etapa será de caráter classificatório para fim de pontuação, e o candidato poderá apresentar, no ato da inscrição, anexando ao formulário de inscrição, cópia que comprove o tempo de serviço na área administrativa, em unidade escolar.

Novas contratações para agente escolar

O concurso SEE SP (Secretaria de Educação de São Paulo) vai realizar novas contratações em 2023. A autorização se deu por parte de Tarcísio de Freitas, governador do estado.

O documento com o aval foi publicado no sábado, 11 de fevereiro, por meio do Diário Oficial. A contratação temporária será para 7.771 agentes de organização escolar (AOE). Do quantitativo, 3.028 são para listagem final de aprovados em processos seletivos simplificados. As demais 4.743 são para substituição aos contratos temporários vigentes, simultaneamente a cada extinção contratual.

O requisito mínimo de escolaridade exigida é nível médio completo, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o salário inicial pago é R$ 1.320.

Outros concursos abertos

O processo seletivo Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) anuncia edital com 476 vagas para assistente administrativo.

As vagas são ofertadas nas modalidades presencial e EAD e espalhadas por cidades no interior do Estado de São Paulo. Os interessados podem se inscrever entre às 10h do dia 06 de março até às 14h do dia 03 de abril por meio da Fundação Carlos Chagas, FCC. A taxa de inscrição é de R$ 30.

Vagas processo seletivo Sabesp

As 476 oportunidades são para o Programa de Aprendizagem de Assistente Administrativo. Os aprovados terão 4 horas de atividades durante os dias de trabalho. No caso das vagas presenciais, o expediente vai das 13h30 às 17h30, e para as vagas EAD existe a possibilidade de optar pelo turno da manhã ou da tarde.

A remuneração dos aprovados será em formato de bolsa. De acordo com o edital, o valor é de R$ 651 e mais benefícios como:

assistência médica, vale-refeição, vale-transporte e seguro contra acidentes pessoais.

Confira as vagas de acordo com a região:

Botucatu e região : 28 vagas presenciais ou EAD.

: 28 vagas presenciais ou EAD. Caraguatatuba e região : 14 vagas EAD.

: 14 vagas EAD. Franca e região : 24 vagas presenciais ou EAD.

: 24 vagas presenciais ou EAD. Itapetininga e região : 26 vagas EAD.

: 26 vagas EAD. Itatiba e região : 14 vagas EAD.

: 14 vagas EAD. Lins e região : 14 vagas EAD.

: 14 vagas EAD. Presidente Prudente e região : 29 vagas presenciais ou EAD.

: 29 vagas presenciais ou EAD. Registro e região : 12 vagas EAD.

: 12 vagas EAD. Santos e região : 36 vagas presenciais ou EAD.

: 36 vagas presenciais ou EAD. São José dos Campos e região : 30 vagas presenciais ou EAD.

: 30 vagas presenciais ou EAD. Bragança Paulista e região : 09 vagas EAD.

: 09 vagas EAD. Guarulhos e região : 03 vagas EAD.

: 03 vagas EAD. Osasco e região : 27 vagas presenciais e EAD.

: 27 vagas presenciais e EAD. São Bernardo do Campo e região : 14 vagas presenciais.

: 14 vagas presenciais. Suzano e região : 22 vagas presenciais e EAD.

: 22 vagas presenciais e EAD. São Paulo capital: 176 vagas presenciais.

Como serão as avaliações do processo seletivo Sabesp?

O certame vai compor de quatro fases, sendo elas:

1ª etapa: inscrição no site da FCC

inscrição no site da FCC 2ª etapa: Análise do Histórico Escolar

Análise do Histórico Escolar 3ª etapa: Comprovação de pré-requisitos

Comprovação de pré-requisitos 4ª etapa: Exame médico Admissional

De acordo com o edital a análise do histórico escolar levará em conta uma escala de notas de 0 a 10, contendo as notas finais de Matemática e Língua Portuguesa. Os candidatos deverão enviar o documento referente ao ano letivo anterior e os formados deverão enviar o documento referente ao último ano letivo.

Para realização do exame médico, o candidato precisa se direcionar no Sabesp ou entidades credenciadas. É preciso que o candidato se apresente no local e horário solicitado, portanto a Carteira de Vacinação atualizada.