PUCRS recebe inscrições para o Vestibular Complementar 2023

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) está com o período de inscrição aberto para o Vestibular Complementar 2023. De acordo com o Manual do Candidato, as inscrições serão recebidas até o dia 6 de março, próxima segunda-feira.

Os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, no site da PUCRS. Para efetivar o cadastro, os estudantes deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$60,00.

Segundo o Manual, o pagamento através de Cartão de Crédito poderá ser feito até o dia 6 de março, enquanto e o pagamento mediante a apresentação da Guia de Pagamento impressa poderá ser feito até o dia 7 de março. A Guia só poderá ser impressa até a próxima segunda-feira (6).

Vestibular Complementar 2023

O Manual do Candidato estabelece ainda que essa edição do Vestibular da PUCRS contará com duas modalidades de seleção: aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio); e prova de Redação online.

Desse modo, no momento da inscrição, além das informações pessoais, o estudante deverá informar a modalidade de seleção desejada e a opção de curso. É possível também concorrer usando a nota da prova de redação e a nota do Enem somadas.

Aqueles que optarem por usar as notas do Enem poderão realizar a inscrição com o desempenho em uma das edições aceitas pela PUCRS para fins de seleção: de 2012 a 2022. É necessário também ter obtido a pontuação mínima determinada pela universidade.

Já os candidatos que optarem por fazer a prova de redação deverão responder a avaliação on-line no período das 12h do dia 8 de março às 12h do dia 9 de março, próximas quarta e quinta-feira.

Ao todo, a PUCRS está ofertando 458 vagas para ingresso de novos alunos em diversos cursos de graduação ainda no 1º semestre letivo de 2023.

Acesse o Manual do Candidato para mais informações.

