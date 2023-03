Quais atores ganharam mais Oscars e quem são os mais indicados na história do prêmio?

Um Oscar é o maior prêmio que um ator de cinema pode ganhar.

Em 2022, a ficção foi posta de lado quando Will Smithque acabou ganhando o prêmio de Melhor Ator em Papel Principal, deu um tapa em Chris Rock depois que o comediante fez piadas sobre a esposa do americano, Jada Pinkett-Smith.

Ao longo da história, o troféu esteve nas mãos de inúmeros atores como Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey ou Will Smith ele mesmo.

Entre os espanhóis, apenas Penelope Cruzcomo ‘Melhor Atriz Coadjuvante’ em Vicky Cristina Barcelona e Javier Bardem em No Country for Old Men como ‘Melhor Ator Coadjuvante’ chegaram perto de ganhar este prêmio.

O artista com mais Oscars de ‘Melhor Ator’.

O ator que mais vezes ganhou o prêmio de ‘Melhor Ator’ é Daniel Day-Lewis. O londrino ganhou o Oscar três vezes: a primeira em 1989, com ‘O Pé Esquerdo’, a segunda, 18 anos depois, em 2007, com ‘Haverá Sangue’ e a última, em 2012, com ‘Lincoln’, de Steven Spielberg .

Em segundo lugar estão nove atores empatados com dois Oscars de ‘Melhor Ator’: Spencer Tracy (1937 – 1938), Fredric March (1932 – 1946), Gary Cooper (1941 – 1952), Marlon Brando (1954 – 1972), Dustin Hoffman (1979 – 1988), Tom Hanks (1993 – 1994), Jack Nicholson (1975 – 1997), Sean Penn (2003 – 2008) e Anthony Hopkins (1992 – 2021).

Atores com mais indicações de ‘Melhor Ator’

Os atores com mais indicações na categoria de ‘Melhor Ator’ são Spencer Tracy e Laurence Olivierambos com nove indicações e com dois e um Oscar, respectivamente.

Logo atrás deles, Paul Newman, Jack Nicholson e Peter O’Toole têm oito indicações na categoria e já venceram o prêmio três vezes entre elas, uma vez para Paul Newman e duas vezes para Jack Nicholson.