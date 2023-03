Quais modelos de negócio a franquia Pizza Hut oferece?

A franquia Pizza Hut apresenta-se como uma promissora oportunidade de negócio para quem considera aventurar-se na indústria alimentar, em particular no setor de food-service. Por isso que hoje, indicaremos os modelos de negócio que a franquia Pizza Hut oferece aos franqueados.

Este é um ótimo setor para entrar se você deseja construir um negócio de sucesso que seja menos afetado por crises econômicas.

Além de ser uma franquia de fast food, a Pizza Hut também está entre as opções de refeições alternativas mais populares. Como tal, está atraindo muita atenção porque promete uma alta taxa de retorno sobre o investimento.

Então, se você está considerando comprar uma franquia de alimentos, você deve saber mais sobre a oferta da Pizza Hut.

A história de sucesso da Pizza Hut

Na cidade de Plano, Texas, nos Estados Unidos, foi o local da primeira franquia da Pizza Hut. Atualmente, a empresa conta com mais de 12.000 locais espalhados pelo mundo, consolidando sua posição como a maior rede de fast food de pizzas.

A aceitação e a demanda por seus produtos são bastante altas no Brasil. Já são mais de 100 franquias espalhadas pelo país.

No entanto, apesar do grande número de restaurantes já estabelecidos, os especialistas da marca indicam que o Brasil ainda oferece uma grande oportunidade para o lançamento de novos locais.

A Pizza Hut oferece uma variedade de oportunidades de franquia com níveis variados de investimento e requisitos de negócios.

Modelos de negócios

A Pizza Hut é uma franquia que oferece vários formatos exclusivos de restaurante para atender a uma variedade de orçamentos de investimento. É fácil ver como a adaptabilidade da marca a tornaria atraente para uma gama mais ampla de empresários.

Além disso, cada modelo possui especificidades, que vão desde o local onde são construídos até o potencial de lucro obtido.

Portanto, selecionar o melhor modelo é um processo que requer pensar no capital de investimento disponível, na população da área e até no nível de interesse do franqueado no negócio.

Dê uma olhada nas três oportunidades distintas de franquia da Pizza Hut:

Pizza Hut FCD

Esse modelo de franquia da Pizza Hut exige uma vitrine equipada com mesas e cadeiras para os clientes poderem comprar e comer ali. Portanto, deve ter no mínimo 180 m2 de espaço e até 40 lugares que podem ser configurados como o franqueado achar melhor.

Sugere-se que sejam investidos mais de R$ 700 mil na construção dessa unidade, além de R$ 840 mil em móveis e equipamentos.

Praça de Alimentação Pizza Hut/Expresso

A opção Praça de Alimentação / Express pode ser a preferida para quem busca um espaço menor, pois não inclui poltronas embutidas.

Funciona maravilhosamente em áreas de varejo e praças de reabastecimento. Esta unidade requer um espaço mínimo de 50 m2, além da área do mezanino, que deve ser de no mínimo 25 m2.

Os custos de construção dessa área são menores, em torno de R$ 450 mil, sendo necessários R$ 750 mil adicionais para móveis e acessórios.

Pizza Hut Small Box

A small box, é uma alternativa da Pizza Hut que pode lhe interessar. Este espaço menor, de apenas 50 m2, é perfeito para serviços de entrega particular. Isso significa que não haverá cadeiras ou mesas no espaço, reduzindo o custo geral.

Além disso, o portal Pequenas Empresas, Grandes Negócios destaca como o serviço de entrega é um diferencial competitivo que pode aumentar o lucro das empresas de alimentação em até 27%.

Como resultado, esta franquia da Pizza Hut é uma forte concorrente.

O valor total a investir é de R$ 1 milhão, o menor valor entre as franquias Pizza Hut, assim dividido: taxa de franquia, R$ 273 mil para custos de construção e R$ 590 mil, para aquisição de equipamentos.

Em que faixa cai o lucro mensal de um típico franqueado da Pizza Hut?

O lucro mensal típico de uma franquia Pizza Hut pode mudar dependendo do tipo de unidade de franquia escolhida. No entanto, de maneira geral, estima-se que essa receita fique entre R$ 180 mil e R$ 250 mil por mês.

Porém, geralmente, pode obter retorno do investimento em um prazo de 12 a 36 meses, dependendo do lucro total que irá obter.

Isso porque é importante garantir que todos os pagamentos referentes à marca, como royalties e taxa de publicidade, escolham segundo as propostas da empresa, independentemente do valor total a irá recuperar.