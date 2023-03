Qual a fórmula de sucesso das franquias de comida japonesa?

Antes considerada exótica, a culinária japonesa agora ganhou completamente a preferência dos brasileiros. Do extremo norte ao extremo sul do país, em cidades grandes e pequenas, você sempre encontra uma franquia que serve sushi ou outra culinária do país nipônico. Por isso que hoje, nós indicaremos a fórmula de sucesso das franquias de comida japonesa.

No âmbito da franchising, as franquias de sushi estão sob a égide do fast food japonês, tornando-as uma oportunidade de negócio lucrativa.

Por que razão as franquias de comida japonesa prosperam?

A crescente demanda pela culinária japonesa resultou na proliferação de franquias de sushi em todo o país. Assim, essa tendência reflete os desejos dos consumidores preocupados com a saúde que desejam comer melhor como parte de uma vida mais longa e feliz.

O sushi é o prato mais conhecido da culinária japonesa no Ocidente. Assim, é feito da combinação de arroz cozido com peixe cru e vegetais.

Em geral, a culinária oriental fornece ingredientes frescos e ricos em gorduras benéficas, como o ácido graxo ômega-3 encontrado nos peixes, que desempenha um papel importante na redução do colesterol ruim (LDL) e no aumento do bom (HDL).

As franquias de comida japonesa não sobrevivem apenas de sushi

As franquias de sushi, por outro lado, vêm expandindo seus cardápios para além do peixe cru. Logo, o que ajuda a desfazer o estereótipo de que a culinária japonesa consiste exclusivamente em frutos do mar.

As marcas investem cada vez mais em preparações cada vez mais saborosas, práticas e diferenciadas, como yakissoba, pratos orientais vegetarianos, pratos quentes, temaki e muitos mais.

À medida que o cardápio se expande, também aumentam as variedades de franquias de sushi disponíveis e as formas como elas podem ser organizadas. Desse modo, os interessados ??na indústria alimentícia, principalmente na culinária japonesa, têm várias opções de investimento a considerar.

Regras de ouro para seleção de franquias de comida japonesa

O peixe é a principal atração de qualquer rede de sushi. Assim, a realização de pesquisas é fundamental para conhecer melhor a empresa e orientar o melhor caminho para o modelo de franquia desejado.

As franquias de comida japonesa exigem um investimento inicial maior, mas existem opções mais acessíveis para começar no negócio. Pois, para tomar uma decisão acertada sobre em quais franquias investir, é crucial examinar os dados disponíveis sobre o retorno esperado do investimento e outros fatores.

Selecione cuidadosamente seus fornecedores

Para quem pretende abrir uma franquia de comida japonesa, o relacionamento interpessoal é fundamental, principalmente na hora de negociar com os fornecedores.

Além disso, é importante trabalhar com fornecedores confiáveis ??que possam garantir o frescor e a limpeza de seus ingredientes o tempo todo.

Instale a unidade franqueada próximo ao mar

Os franqueados de comida japonesa precisam ficar atentos a alguns fatores se quiserem ter sucesso. Principalmente, se a cidade em que pretendem se instalar estiver em uma região baixa.

O peixe é a base da culinária japonesa. Aliás, é fundamental verificar a disponibilidade do ingrediente e contar com fornecedores confiáveis ??como peixarias.

Compreender a disponibilidade do produto e com que frequência ele é vendido é crucial para um gerenciamento de estoque eficaz. Finalmente, em uma franquia deste ramo, tudo deve ser preparado na hora. Por isso, o armazenamento dos ingredientes também é crucial.

Tenha funcionários qualificados

Uma franquia deste nicho específico precisa de uma equipe altamente treinada. Ao comer em um restaurante japonês, o sushiman deve ser seu primeiro prato.

Por isso, as responsabilidades do chef incluem não apenas a preparação de pratos e gerenciamento de equipe, mas também o desenvolvimento de novos itens de menu.

Tenha uma boa gestão de estoque

Quem aposta na abertura de uma franquia de comida japonesa deve ter um bom domínio da gestão de estoque.

Trabalhar com ingredientes frescos, como peixes e outros produtos do mar, requer um olhar atento para determinar os tamanhos de porção apropriados. Além dos prazos de entrega prometidos.

Os fãs de comida japonesa têm uma paleta refinada. Muitos deles frequentam restaurantes japoneses há anos, então sabem com certeza quando os pratos estão sendo feitos com ingredientes de alta qualidade.

Padrão de consumo

Os franqueados de sushi têm a opção de oferecer à sua clientela um serviço de buffet ou jantar à la carte.

Pois, saiba que é possível ter os dois modelos, com pratos mais tradicionais sendo servidos no rodizio se o empresário assim preferir. Enquanto, as opções mais diferenciadas podem fazer parte no menu à la carte.

Saber o que os clientes querem é crucial. Afinal, eles irão ajudá-lo a ampliar o apelo do seu menu e colocar em prática a promoção boca a boca que realmente faz a diferença.