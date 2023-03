Quanto Cristiano Ronaldo ganha por minuto no Al-Nassr?

AApós sua chocante saída do Manchester United, o mundo do futebol foi abalado pela chegada de Cristiano Ronaldono Al-Nasrmas além da fama do clube da Arábia Saudita, foi o salário exorbitante oferecido ao jogador que chamou a atenção.

A seleção asiática, nove vezes campeã da Saudi Pro League, não poupou gastos para contratar os serviços de um dos maiores jogadores da história.

ronaldo ganhou cinco Bolas de Ouro, cinco títulos da Liga dos Campeões da UEFA e também conquistou a glória no cenário internacional, conquistando um Campeonato Europeu e uma Liga das Nações da UEFA com Portugal.

O atacante de 38 anos é atualmente o maior artilheiro da história do futebol.

Desde sua estreia com Sporting Lisboa e seu tempo em vários dos melhores clubes do mundo, incluindo Real Madrid, Manchester United e Juventussem falar na passagem pela seleção, acumula mais de 800 gols.

Quanto ganha CR7?

Segundo estimativas, o contrato do português com Al-Nasrque foi divulgado no final de dezembro de 2022, foi estimado em 200 milhões de dólares por ano por duas temporadas.

Se esse valor for dividido por dia, CR7 ganhará 548.000 dólares a cada 24 horas e mais de 22.000 dólares a cada 60 minutos.

Isso o confirma como o jogador mais bem pago do mundo, apesar de estar cada vez mais perto da aposentadoria e muito abaixo do patamar de Kylian Mbappé.

Salário por ano: 200 milhões de dólares americanos.

Salário por mês: 16,6 milhões de dólares americanos.

Salário por dia: 548.000 dólares americanos.

Salário por hora: 22.833 dólares americanos.

Salário por minuto: 380 dólares americanos.

Salário por segundo: 6,34 dólares americanos.

Se compararmos o seu salário com o valor estimado do jogador português de 20 milhões, segundo o portal Transfermarkt, CR7 receberá 10 vezes o seu valor estimado por ano.

Até o momento, o jogador tem se saído bem para Al-Nasr, com 8 gols e 2 assistências em 6 jogos. Esses números lhe renderam o título de jogador do mês no país árabe.