Quanto vale o Twitter? Este é o preço a que Elon Musk valoriza a rede social

Elon Musk comprado Twitter por $ 44 bilhões, meses após a aquisição da empresa, o valor da empresa aparentemente caiu mais da metade.

CEO da Twitter Inc Elon Musk ofereceu bolsas de ações aos funcionários da empresa de mídia social a uma avaliação de quase US$ 20 bilhões, as informações foram relatadas no sábado, citando uma pessoa familiarizada com um e-mail que Musk enviou à equipe do Twitter.

De acordo com o Information, a avaliação de US$ 20 bilhões é menos da metade da $ 44 bilhões Musk pagou para adquirir a plataforma no ano passado.

“Vejo um caminho claro, mas difícil, para uma avaliação de mais de US$ 250 bilhões”, o que significa que as ações concedidas agora valeriam 10 vezes mais, afirmou Musk no e-mail, indicando que estava otimista sobre o futuro da plataforma.

Como Elon Musk contrata seus funcionários?

Elon Musk não se preocupa muito com títulos acadêmicos, o que ele busca é a habilidade que a pessoa que deseja ingressar em uma de suas empresas tem, para isso, ele realiza um teste chamado “duas mãos”.

Kelly Main publicou no jornal Inc, deu a conhecer em que consiste o teste de duas mãos. “Ao revisar as candidaturas, considere quais candidatos têm a experiência necessária em primeira mão para começar a trabalhar”, seria o lema de Elon Musk.

Ele acrescenta: “Ou pelo menos requer o mínimo de treinamento para ser bem-sucedido”.

O segundo passo no processo de seleção de Elon Musk é testar os candidatos.

Esses são testes práticos que avaliam o desempenho deles em funções do mundo real durante os desafios que a empresa pode enfrentar.