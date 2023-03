Quem é a ex Erica Herman de Tiger Wood e por que ela está processando ele?

Érica Hermana ex-namorada de golfe Super estrelaTiger Woodsentrou com uma ação contra um fundo de herdade controlado por Woods em Hobe Sound, Flórida.

A ação alega que o fundo e seus agentes se apropriaram indevidamente $ 40.000 em dinheiro que pertencia a herman e fez “alegações grosseiras e difamatórias sobre como ela obteve o dinheiro”. Ela está pedindo indenização de mais de $ 30 milhões.

hermanquem namorou bosques por quase cinco anos, tem sido um espectador constante em eventos de golfe sempre que Woods competia desde sua primeira aparição pública no Copa do Presidente em 2017.

O casal fez sua primeira aparição pública fora do golfe no Aberto dos Estados Unidos 2022onde foram vistos apoiando Serena Williams das arquibancadas.

Erica Herman: ex-namorada de Tiger Woods e ex-gerente de restaurante

A carreira de Herman foi principalmente na indústria de restaurantes. Ela trabalhou como bartender e acabou sendo nomeada gerente VIP no Blue Martini Lounge. Em agosto de 2015, ela se tornou gerente geral da Tiger Woods’ restaurante emblemático, O Bosque Júpiter, onde ela começou a trabalhar diretamente com Woods.

Após meses de reabilitação de um acidente de carroWoods voltou ao golfe em dezembro de 2021, jogando no Campeonato PNC com seu filho. Torcendo do lado de fora estava Herman, junto com a filha e ex-esposa de Woods, Elin Nordegren. No entanto, o relacionamento deles terminou em outubro de 2022, quando Woods supostamente a trancou do lado de fora da mansão à beira-mar que compartilhavam no TCosta tranquila.

O processo de Herman é baseado no Ato de Falar, qual Presidente Joe Biden sancionada em dezembro. A lei estabelece que os documentos de não divulgação e não depreciação não são executáveis ​​quando sagressão sexual e/ou assédio sexual vem depois que tais acordos são celebrados.

O processo de Herman destacou o relacionamento dela com Woods, que era discreto em comparação com seus relacionamentos anteriores com Lindsey Vonn e seu casamento e divórcio muito públicos de Elin Nordegren.