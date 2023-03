Quem é Jeffrey Soffer? Amigo bilionário de Tom Brady estaria namorando Gisele Bündchen

Gisele Bündchen tem sido ligada a vários homens após seu divórcio de Tom Brady em outubro, sendo a última Jeffrey Sofferum bilionário amigo do aposentado NFL quarterback.

Soffer, 55, foi casado com a supermodelo australiana Elle MacPherson por quatro anos antes de se separarem em 2017.

Gisele Bündchen mostra a Tom Brady o que ele está perdendo com dança sexy de carnaval

Ele mora no mesmo bairro que Bundchen e os dois se encontram em segredo cerca de uma vez por semana nos últimos meses, de acordo com o Correio diário.

Brady, 45, foi flagrado saindo com Soffer em janeiro, que é seu amigo há anos.

Bundchen, 42, recentemente compartilhou uma postagem no Instagram para aparentemente negar os rumores de seu novo relacionamento com Soffer.

Quem é Jeffrey Soffer?

Jeffrey, atualmente com uma fortuna estimada em US$ 2,2 bilhões, é filho do magnata do setor imobiliário e bilionário. Donald Sofferque fez a maior parte de sua fortuna desenvolvendo a cidade de Aventura, Flórida

Ele e sua irmã correm Turnberry Associatesuma empresa imobiliária que desenvolveu mais de US$ 10 bilhões em resorts de luxo, hotéis, lojas sofisticadas e outras propriedades.

Uma das propriedades de Jeffrey é o icônico Fountainbleu Hotel em Miami, um ponto quente para celebridades de primeira linha. Ele estava ligado a Gwyneth Paltrow no final de seu casamento com Chris Martinestabelecendo um precedente para os rumores atuais.

Jeffrey também sobreviveu a um acidente de helicóptero nas Bahamas em 2012 que matou seu melhor amigo Lance Valdez. Um juiz rejeitou o processo de homicídio culposo movido pela esposa do falecido, que alegou que Soffer estava ilegalmente no controle da aeronave.