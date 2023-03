Quem é o jogador de golfe profissional Scottie Scheffler e sua esposa Meredith Scudder?

Scottie Scheffler e a esposa dele Meredith Scudder vêm ganhando as manchetes recentemente depois que Scheffler acertou um hole-in-one com sua esposa durante um jogo de golfe recente.

O jogador profissional de golfe se casou com sua namorada do colégio em 2020, depois de conquistar quatro anos de longa distância em suas respectivas faculdades. O relacionamento do casal tem sido uma fonte de inspiração para muitos, e seu recente buraco só aumenta a natureza emocionante de sua história.

Scheffler e Scudder conheci como calouros em Highland Park High School em Dallas, Texas. Eles começaram como amigos, mas adiaram levar sua amizade para o próximo nível por quase três anos.

Apesar dos desafios de um relacionamento à distância durante os anos de faculdade, Scheffler e Scudder permaneceram comprometidos um com o outro e ficaram noivos em 2020. Scheffler pediu em casamento durante uma caminhada no Reserva Natural de Arbor Hills no Texas.

O casal oficializou a união em uma cerimônia na igreja 4 de dezembro de 2020, em sua cidade natal cercada por amigos e familiares. Depois, os convidados foram convidados para uma festa de recepção com tema do país das maravilhas do inverno no Arlington Hall.

O local foi decorado com guirlandas, laços vermelhos e luzes de Natal, enquanto os participantes receberam chapéus vermelhos de Papai Noel e neve para jogar quando o casal saísse do salão de baile. Os recém-casados ​​partiram em um carrinho de golfe adornado com uma faixa “Recém-casados”.

A longa história de amor de Scottie Scheffler e Meredith Scudder cativa os fãs de golfe

Desde o casamento, Scheffler e Scudder continuaram a apoiar um ao outro em todos os aspectos de suas vidas. Scudder está ao lado de Scheffler desde o primeiro dia, testemunhando cada passo de sua ascensão à fama. Ela até serviu de caddie para o marido em um ponto durante um torneio de golfe. Na época, Scheffler disse ao Los Angeles Times que sua rotina de relaxamento incluía “sentar-se, rir um pouco e comer uma boa comida” com sua esposa.

A fé de Scheffler é uma parte importante de sua vida, e ele falou publicamente sobre ser cristão numerosas vezes. Durante uma aparição no Podcast Espectro Esportivo em 2018, Scheffler explicou como ter “o Deus do universo” com ele “torna as coisas muito mais fáceis de lidar”. Em sua vida diária, Scheffler disse que eles também buscam “os princípios da Bíblia” como uma forma de manifestação.

Embora Scheffler seja conhecido por suas habilidades no golfe, ele também é conhecido por seu amor por Chipotle. Em um vídeo para resumo de golfe, Scudder revelou o pedido de Chipotle do marido, que envolve uma colher extra de arroz, um pouco de feijão preto, frango e bife. Ele pula salsa e alface, mas opta por queijo por cima. Scudder brinca que o pedido de Scheffler é apenas uma maneira “muito particular” de obter coberturas extras.

O recente hole-in-one de Scheffler com sua esposa conquistou os corações dos fãs de golfe em todos os lugares. A história de amor duradouro do casal e o compromisso um com o outro é uma prova do poder do amor verdadeiro. Os fãs mal podem esperar para ver o que o futuro reserva para esta dupla dinâmica, dentro e fora do campo de golfe.