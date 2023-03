Quem espera sempre alcança? WhatsApp prepara novidade muito aguardada pelos brasileiros

O WABetaInfo divulgou uma série de funções que o WhatsApp está testando no seu programa de beta testers para Android. A principal novidade é um recurso para aprovar novos participantes de grupos, função muito aguardada pelos brasileiros.

A saber, a funcionalidade promete dar mais capacidade de gestão para administradores de grupos, que vão poder aprovar ou não novos membros.

Esse novo recurso começou a ser testado na versão beta do WhatsApp para Android 2.22.18.9.

A expectativa é que, quando a opção estiver habilitada, qualquer pessoa que tentar ingressar em um grupo estará sujeita à aprovação de um administrador.

Em uma captura de tela disponibilizada pelo portal, é possível ver uma nova opção chamada “aprovar novos participantes” na seção de configurações do grupo.

Para isso, é preciso que o recurso esteja ativado para a conta do usuário.

Caso esta opção esteja ativada, as pessoas que desejam ingressar no grupo devem ser aprovadas manualmente por um administrador do grupo.

A nova função pode ajudar administradores a evitar que qualquer pessoa entre em seu grupo, o que pode ser bastante útil para comunidades públicas.

Quem tem um grupo privado, só entre seus amigos, também pode se beneficiar, garantindo que nenhuma pessoa estranha tenha acesso à conversa.

Novos emojis a caminho?

Outra novidade sendo explorada pelos beta testers são os novos emojis, disponibilizados na atualização 2.22.25.12 do WhatsApp beta para Android. São oito emojis aprimorados e 21 novos emojis do Unicode 15.0.

O site WABetaInfo explica que os 21 novos emojis não eram visíveis no teclado porque estavam em desenvolvimento, mas já era possível enviá-los usando um teclado alternativo. Finalmente, graças à última atualização do WhatsApp beta para Android 2.23.5.13 disponível na Google Play Store, alguns testadores podem vê-los no teclado oficial do WhatsApp.

Como você pode ver nesta captura de tela, agora é possível enviar esses 21 emojis do último Unicode 15.0 diretamente no teclado oficial do WhatsApp, portanto, não é mais necessário fazer o download e usar um teclado diferente para enviá-los.

A introdução de novos emojis finalmente elimina o problema que causava confusão entre os usuários, pois eles podiam receber esses emojis, mas não conseguiam enviá-los sem soluções alternativas.

Mais recursos

Também há uma nova atualização sendo testada na versão 2.22.25.10 do WhatsApp beta para Android dá mais prioridade ao nome push sobre o número de telefone.

Conforme explica o portal, foi trocado os números de telefone pelos nomes push dentro do balão de mensagem em bate-papos em grupo.

Graças a esse recurso, o WhatsApp tornou ainda mais fácil reconhecer mensagens de contatos desconhecidos em seus bate-papos em grupo.

Outra atualização do WhatsApp beta para Android 2.23.5.12 também incluiu essa mudança para aparecer na lista de bate-papo, antes mesmo de abrir o grupo.

Toda vez que o usuário receber uma mensagem de um contato desconhecido em um bate-papo em grupo, o nome push vai aparecer ao invés do número de telefone na lista de bate-papo.

Essa alteração definitivamente torna mais fácil para o destinatário entender quem é o contato desconhecido sem ter que salvar o número como um novo contato e é especialmente útil em grandes grupos de bate-papo, onde pode ser difícil identificar membros desconhecidos do grupo

Recurso de editar mensagens

O WhatsApp está testando um recurso esperado por muitos usuários. Em breve, será possível editar mensagens já enviadas na plataforma de mensagens.

No entanto, a funcionalidade ainda está em desenvolvimento na versão beta do mensageiro para iOS.

Segundo informações do site WABetaInfo, após enviar a mensagem, o usuário terá até 15 minutos para corrigir algum erro ou adicionar alguma informação.

Entretanto, para isso, será necessário que o aplicativo esteja em sua última versão, lembrando que o recurso está sendo testado numa versão de iOS.

Além disso, é possível que haja uma nova atualização que permitirá editar legendas de mídias, sejam elas fotos ou vídeos.

Contudo, não há nenhuma previsão oficial de quando a funcionalidade chegará na versão final. Da mesma forma, não se sabe se vai ser exclusivo do iOS ou se também será implementado no Android.