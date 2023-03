Quentin Tarantino sai com tudo e anuncia seu último filme, ‘The Movie Critic’

Quentin Tarantinoum dos cineastas mais influentes de Hollywood, se prepara para dirigir seu último filme. O roteiro, chamado O crítico de cinemasupostamente se passa no final dos anos 1970 Os anjos e gira em torno de uma liderança feminina. Embora os detalhes exatos do enredo não tenham sido divulgados, fontes sugerem que o filme pode se concentrar na vida do famoso crítico de cinema, Pauline Kael.

Kael era conhecida por sua personalidade combativa e suas contribuições para o mundo da crítica de cinema. Ela era consultora de Paramount no final dos anos 1970, que também é o período em que o filme se passa. Tarantino expressou um profundo respeito por Kael no passado, tornando provável que ela seja o tema do filme.

De acordo com O Repórter de Hollywoodque dá a notícia, o projeto não possui atualmente uma casa estúdio, mas sony é um favorito devido ao relacionamento próximo de Tarantino com o principal executivo da empresa, Tom Rothman. Sony distribuído anteriormente Era uma vez em Hollywoodque arrecadou mais de $ 377 milhões em todo o mundo e ganhou dois Oscars depois de receber dez indicações.

The Movie Critic será o 10º filme de Tarantino

Tarantino há muito afirma que se aposentaria do cinema depois de dirigir dez filmes ou atingir a idade de 60 anos, o que viesse primeiro. Com O crítico de cinemaele completará seu nono longa-metragem e completará 60 anos ainda este mês.

Tarantino afirmou anteriormente que deseja encerrar sua carreira em alta e que os diretores tendem a perder o contato com o público à medida que envelhecem. Apesar de seus planos de se aposentar do cinema, Tarantino manifestou interesse em explorar outras saídas criativas, como dirigir séries limitadas ou peças de teatro.

Recentemente publicou seu primeiro romance, uma novelização de Era uma vez em Hollywood. Ao longo de sua carreira, Tarantino atraiu alguns dos atores mais cobiçados de Hollywood, incluindo Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Samuel L. Jackson.

Sua visão única de gêneros como faroeste espaguete e blaxploitation lhe rendeu vários Oscar vitórias e indicações, consolidando seu lugar como um dos autores mais celebrados da indústria.

Se The Movie Critic for o último filme de Tarantino, o público pode esperar uma conclusão magistral de sua lendária carreira.